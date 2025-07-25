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رياضة

أستون فيلا يرفض إعارة مارتينيز

إيمليانو مارتينيز
إيمليانو مارتينيز

 رفض نادي أستون فيلا الإنجليزي فكرة التخلي عن حارسه الأرجنتيني  إيمليانو مارتينيز لصالح مانشستر يونايتد بنظام الإعارة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريزيو رومانو، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، اليوم الجمعة، أن  أستون فيلا يرفض بشكل قاطع فكرة إعارة مارتينيز.

وأضاف رومانو أن النادي الإنجليزي لا يمانع في بيع اللاعب بشكل نهائي، شريطة الحصول على مبلغ لا يقل عن 40 مليون جنيه إسترليني.

 

يُذكر أن مارتينيز، صاحب الـ32 عامًا، انضم إلى أستون فيلا في صيف 2020 قادمًا من آرسنال، ويمتد عقده الحالي حتى صيف 2029.

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أستون فيلا مارتينيز الدوري الانجليزي

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