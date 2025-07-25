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سياسة

قومي حقوق الإنسان يعقد لقاءً تنشيطيًا لمتابعي انتخابات الشيوخ 28 يوليو

المجلس القومي لحقوق
المجلس القومي لحقوق الإنسان، فيتو

يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اللقاء التنشيطي لمتابعي منظمات المجتمع المدني المعتمدين من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك يوم الاثنين الموافق 28 يوليو 2025، وذلك في إطار استعدادات المجلس لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ.

تدريب متابعي انتخابات مجلس الشيوخ 

ويتضمن اللقاء جلسات متخصصة حول النظام الانتخابي، المعايير الدولية، وأدوار المتابعين، بالإضافة إلى تدريبات عملية على مهارات الرصد، إعداد التقارير، وآليات التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالمجلس، بمشاركة أعضاء المجلس والأمين العام ورئيس وحدة دعم الانتخابات.

انتخابات مجلس الشيوخ 

ويأتي اللقاء ضمن خطة المجلس لدعم شفافية العملية الانتخابية، ورفع كفاءة المتابعين، وضمان التغطية المهنية المستندة إلى مبادئ حقوق الإنسان.

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المجلس القومي لحقوق الإنسان انتخابات مجلس الشيوخ مجلس الشيوخ

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