رئيس القومي لحقوق الإنسان: التغطية الإعلامية للانتخابات مسئولية تستوجب الالتزام بالدقة والموضوعية

قال السفير محمود كارم، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن تدريب الصحفيين والإعلاميين على متابعة وتغطية الاستحقاقات الدستورية، يُعقد في ضوء بروتوكول التعاون الموقع بين المجلس القومي لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للانتخابات في نوفمبر 2024، والذي يُعد إطارًا مؤسسيًا لترسيخ مبادئ التعاون والتكامل، وضمان متابعة مهنية ومستقلة للعملية الانتخابية.

تغطية إعلامية محايدة

وأضاف رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن التغطية الإعلامية المحايدة للانتخابات ليست مجرد واجب مهني، بل هى مسئولية حقوقية يستوجب الالتزام بالموضوعية والدقة، بما يكفل حق المواطنين في الوصول إلى معلومات متوازنة وموثوقة حول ما يجري في الميدان.

غرفة القومي لحقوق الإنسان لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ

كما أشار إلى البيان الصحفي الصادر عن المجلس في 14 يوليو الجاري، والذي تضمّن عددًا من الإجراءات التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز المصداقية وفعالية المتابعة، من بينها تحديد ضوابط المشاركة في المتابعة الميدانية وغرفة العمليات المركزية، بقصرها على الأعضاء غير المنتمين لأحزاب سياسية، وحظر مشاركة الأعضاء الحزبيين في تلك الفعاليات، وتجميد حقهم في التصويت على قرارات المجلس ذات الصلة.

المعايير القانونية والأخلاقية

وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس التزام المجلس بنهج مؤسسي مهني يتماشى مع المعايير القانونية والأخلاقية، ويعزز من استقلاليته وفقًا لمبادئ باريس التي تضمن الشفافية والحياد للمؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الإنسان.

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