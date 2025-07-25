13 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات حاسمة للحكومة ورسائل طمئنة من السيسي للمصريين

شهد الأسبوع الرئاسي نشاطا داخليا حافلا، حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم 392 لسنة 2025 فى شأن العفو عن باقى العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالعيد الثالث والسبعين لثورة 23 يوليو 1952.

إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة"

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرار رقم 375 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة باسم "جامعة العروبة"، ويكون مقرها مدينة المنصورة الجديدة - محافظة الدقهلية، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

إنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة مصر الجديدة"

وقرار رقم 376 لسنة 2025 بشأن إنشاء جامعة خاصة تحت اسم "جامعة مصر الجديدة" تكون لها شخصية اعتبارية خاصة، ويكون مقرها مدينة 6 أكتوبر بالمحور المركزى الصناعى - محافظة الجيزة، ولا يكون غرضها الأساسي تحقيق الربح.

وصدق الرئيس السيسي على القوانين التالية:

-قانون رقم ١٤٧ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية ۲۰۲٦/۲۰۲٥.

-قانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون

- قانون رقم ١٤٩ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

-قانون رقم ١٥٠ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

- قانون رقم ١٥١ لسنة ٢٠٢٥ بربط موازنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي

- قانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

- قانون رقم ١٥٣ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق التأمين الحكومي لضمانات أرباب العهد للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

- قانون رقم ١٥٤ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الصندوق الحكومي لتغطية الأضرار الناتجة عن بعض حوادث مركبات النقل السريع داخل ج.م.ع للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ربط موازنة صندوق قادرون باختلاف

- قانون رقم ١٥٥ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة صندوق قادرون باختلاف للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

- قانون رقم ١٥٦ لسنة ۲۰۲٥ بربط موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية ٢٠٢٦/٢٠٢٥.

ونشرت الجريدة الرسمية القرارات.

السيسي يتابع أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع اللواء مختار عبد اللطيف رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع تطور الموقف التنفيذي لأبرز أنشطة ومشروعات المصانع والشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والدفاعية.

تعميق التصنيع العسكري

وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة في هذا الصدد على أن الهيئة تعمل في إطار استراتيجية تحرص من خلالها على تعزيز التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا الحديثة والشراكة مع كبرى الشركات المحلية والعربية والعالمية لنقل الخبرات وتطوير الصناعات الوطنية بما يعزز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية رائدة، وذلك من خلال عدة محاور رئيسية تشمل تحديث خطوط الإنتاج بما يتوافق مع الثورة الصناعية الرابعة لزيادة القدرات التصنيعية والتكنولوجية، وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية لمواكبة التغيرات التكنولوجية المتسارعة وضمان مستويات الجودة والكفاءة، ودعم البحوث الفنية بالمشاركة مع الجهات البحثية، وتعميق التصنيع العسكري تلبية لمطالب القوات المسلحة والتصدير، وإدخال صناعات جديدة تواكب مطالب واحتياجات السوقين المحلي والخارجي بما يدعم توجه الدولة المصرية نحو الاكتفاء الذاتي وزيادة الصادرات.

محطات المياه والصرف الصحي

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع شهد استعراضًا لتطورات الصناعات المدنية التي تقوم بها الهيئة، والتي تشمل وسائل النقل، والإلكترونيات، وتصنيع أبراج الاتصالات وأبراج كهرباء الجهد العالي، وتصميم وتصنيع طلمبات المياه والصرف الصحي، ومحطات المياه والصرف الصحي، وتصنيع مواسير المياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، والطاقة النظيفة، والصناعات الخشبية والصناعات الطبية.

إنتاج السيارة جيب شيروكي الجديدة

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة الهيئة إلى أنه قد تم اعتبارًا من العام الجاري، وبالتعاون مع مجموعة استيلانتس العالمية، بدء إنتاج السيارة سيتروين C4X على خطوط انتاج شركة AAV وبمعدل إنتاج سنوي مستهدف يصل إلى ٧٠٠٠ سيارة وبإجمالي ٢٨٠٠٠ سيارة خلال أربع سنوات، مضيفًا أن الهيئة قد بدأت كذلك في إنتاج السيارة جيب شيروكي الجديدة اعتبارا من شهر سبتمبر ٢٠٢٤ بمعدل إنتاج سنوي ١٥٠٠ سيارة، والسيارة تويوتا فورتشنر رباعية الدفع بمعدل ١٢٠٠ سيارة سنويا.

وأوضح أن الهيئة تعمل على التوسع في التصنيع المحلي لوسائل النقل، وأنها تسعى في مجال الإلكترونيات الى اضافة خطوط جديدة لإنتاج أجهزة اللاب توب والتابلت والتليفون المحمول وعدادات الكهرباء مسبقة الدفع وأجهزة الراوتر.

وذكر المتحدث الرسمي أن رئيس مجلس إدارة الهيئة قد استعرض الجهود التي تقوم بها الهيئة في مجال الطاقة النظيفة، وبشكل خاص لإنتاج الألواح الشمسية بأحدث التقنيات، بما في ذلك مشروع إنشاء محطة شمسية متصلة بالشبكة الحكومية في دولة أوغندا، وذلك في إطار المبادرة المصرية لدول حوض النيل.

المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة

كما استعرض رئيس مجلس إدارة الهيئة أهم المشروعات المدنية الجديدة التي تقوم الهيئة بتنفيذها، وكذا تطور أدوات وآليات التسويق الالكتروني داخل الهيئة بالتعاون مع الجهات المتخصصة لترويج المنتجات والخدمات وتوسيع قاعدة العملاء من خلال منصات رقمية ذكية تواكب توجهات السوق محليًا وإقليميًا ومتطلبات التحول الرقمي، واستعرض كذلك الجهود التي تقوم بها الهيئة لتأهيل العناصر البشرية، سواء من خلال المعهد العربي للتكنولوجيا المتطورة، وأكاديمية الهيئة العربية للتصنيع للتدريب الهندسي، وأكاديمية حلوان للتعليم الفني والمدرسة الثانوية الفنية للتعليم والتدريب المزدوج، وأكاديمية اللحام بحلوان بالتعاون مع المعهد الدولي للحام بإيطاليا.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن الجُهود التي تقوم بها الهيئة في مختلف المجالات، مشددًا على ضرورة مواصلة مساعي الهيئة الهادفة إلى زيادة إنتاجها وتقليل الأسعار لتحقيق التنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا المتقدمة، وتطوير سلاسل التوريد المحلي، بما يضمن إنتاج مكونات بجودة عالمية، ويقلل الاعتماد على الواردات، خاصة في القطاعات الحيوية، وبالتالي خفض فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الأجنبية، دعمًا للاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور العلمي المتلاحق في المجال الصناعي، مع مواصلة التنسيق المستمر والتكامل المثمر والبنّاء بين الوزارات والقطاع الخاص والهيئات الصناعية المصرية المختلفة لتحقيق التوافق والتكامل الصناعي، والاستغلال الأمثل للقدرات التصنيعية الوطنية.

السيسي يتابع المحاور الاساسية لعمل وأنشطة الوزارة في المرحلة الحالية

كما اجتمع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمھوریة بأن المهندس وزير البترول والثروة المعدنية قد استعرض المحاور الاساسية لعمل وأنشطة الوزارة في المرحلة الحالية، والتي تشمل التركيز على أنشطة الإنتاج والاستكشاف، وتعظيم الاستفادة من الثروات البترولية عبر معامل التكرير والبتروكيماويات لخلق قيمة مضافة، وتحقيق انطلاقة في قطاع التعدين وتعظيم قيمته المضافة، وتعزيز التعاون الإقليمي لجذب الاستثمارات لمصر في قطاعي البترول والغاز مع الحفاظ على السلامة وكفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات، والعمل كفريق واحد مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتوفير مزيج الطاقة لدفع نمو الاقتصاد المصري والاستفادة من موقع مصر لإنتاج الهيدروجين وتجارة الطاقة.

جھود الدولة لتأمین احتياجات المواطنين من المنتجات البترولیة

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول جھود الدولة لتأمین احتیاجات المواطنین من المنتجات البترولیة وتوفیر احتياجات قطاعات الدولة المختلفة، وعلى رأسھا قطاع الكھرباء من الغاز الطبیعي، بالإضافة إلى مناقشة مستجدات أنشطة الاستكشاف والاحتیاطیات البترولیة المضافة، حیث استعرض وزیر البترول والثروة المعدنیة أھم النتائج التي تحققت خلال الفترة من یولیو ۲۰۲٤ حتى یونیو ۲۰۲٥ وزیادة الإنتاج المحلي المضاف من البترول والغاز، ونجاح قطاع البترول في التغلب على التناقص الطبیعي في إنتاج الغاز الطبیعي، كما تناول الاجتماع أنشطة البحث والاستكشاف التي شهدت توسعًا ملحوظًا.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول أيضا استعراضًا للجهود المبذولة من جانب وزارة البترول والثروة المعدنیة، بالتعاون مع باقي جهات الدولة المعنية، في خفض مستحقات الشركاء الأجانب، مع الالتزام بسداد الفواتیر الشھریة وتحفیز الشركاء على تسریع وتیرة الإنتاج والاستكشاف.

تطویر البنیة التحتیة لقطاع الغاز

كما شهد الاجتماع استعراضًا لجھود مواصلة تطویر البنیة التحتیة لقطاع الغاز من خلال استقدام وحدات التغییز العائمة، التي زادت من قدرات التغییز من ۱۰۰۰ إلى ۲۲٥۰ ملیون قدم مكعب یومیًا، بما یضمن مرونة واستمراریة إمدادات الغاز لكافة القطاعات ومواجھة أي انقطاعات طارئة في مزیج الإمدادات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق أیضًا إلى التعاون مع قبرص لتنویع إمدادات الغاز وتفعیل إستراتیجیة المركز الإقلیمي لتداول الغاز.

وتضمن الاجتماع كذلك استعراضًا لمساعي تحقیق انطلاقة بقطاع التعدین من خلال تحویل ھیئة الثروة المعدنیة إلى كیان اقتصادي فعال، وتوقیع اتفاقیات استغلال المعادن مع شركات عالمية، والانطلاق في صناعات القیمة المضافة التعدینیة، ودخول رؤوس الأموال الوطنیة في استثمارات تصنیع واستخراج المعادن.

خفض الفاتورة الاستیرادیة وتخفیف الأعباء عن المواطنين

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الرئیس قد شدد على أھمیة استمرار الدولة في تھیئة البیئة الاستثماریة الجاذبة لرؤوس الأموال الأجنبیة والوطنیة، دعمًا للإنتاج المحلي من البترول والغاز لتلبیة احتیاجات التنمیة وخفض الفاتورة الاستیرادیة وتخفیف الأعباء عن المواطنین، مع التركیز على تنمیة الاكتشافات الجدیدة وتسریع ربطھا بالإنتاج، وزیادة برامج البحث والاستكشاف، وتقدیم المزید من الحوافز بما یحقق المزید من النمو لقطاعي البترول والثروة المعدنية.

السيسي يلقي كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة

كما ألقى الرئيس السيسي، كلمة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ المجيدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن كلمة الرئيس تناولت المسيرة المشرفة لشعب مصر العظيم، وما حققه المصريون من نجاحات وتقدم منذ انطلاق هذه الثورة المُلهمة قبل ٧٣ عامًا، وأكدت الكلمة استمرار مصر - منذ قيام الجمهورية الجديدة عام ٢٠١٤ - في جهودها لبناء دولة حديثة تُلبي تطلعات شعبها وتواصل مسيرة الإنجازات برؤية طموحة وخطوات راسخة بكل عزيمة وإصرار.

وجاءت أبرز رسائلها كالتالي:

- سطر المصريون صفحة مضيئة فى تاريخ بلدهم، والثورة أنهت حقبة الاحتلال البغيض، ورسخت قيم العزة والكرامة والاستقلال.

- نستحضر تجربة وطنية متكاملة، نغوص فى أعماق دروسها، ونتخذ من نجاحها وتعثرها، ما ينير لنا طريق الجمهورية الجديدة.

- حدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب.

- شهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية.

رسالة من السيسي لطمئنة المصريين بشأن قانون الإيجار القديم

- انطلق مشروع “حياة كريمة”، ليعيش نحو ٦٠ مليون مواطن فى بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة فى كافة ربوع الوطن.

- مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها، فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.

- حققت مصـر إنجازات عديدة، فى زمن انهارت فيه دول، وتفككت كيانات، وتعاظمت المحن.

- مصر ظلت دار الأمن والاستقرار، وملاذا إنسانيا مضمونا، فقصدها نحو عشرة ملايين شخص من بلاد كثيرة.

- تمكنا من الصمود وتحمل الصعاب، وحافظنا على الوطن واستقراره، وسلكنا طريق البناء.

- مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة، عصية على المؤامرات والفتن.

- قادرون على تجاوز التحديات، وتخطى الصعاب مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها.

- أوجه تحية خالصة من القلب، لقادة ثورة يوليو المجيدة، ولجيش مصر الأبى، وشرطتها الباسلة، ولكل يد مصرية، تبني وتنمي الوطن، وتحفظ وترعى مؤسساته الوطنية.

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