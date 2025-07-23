السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2025 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2026

وجاء نص التصديق:

قانون رقم 147 لسنة 2025 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية.. قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى) قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3362000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة واثنان وستون مليون جنيه). (المادة الثانية) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 1022000000 جنيه (فقط وقدره مليار واثنان وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 102650000 جنيه. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 919350000 جنيه. (المادة الثالثة) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 2722000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة واثنان وعشرون مليون جنيه). (المادة الرابعة) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 1700000000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة مليون جنيه) كله فائض حكومة. (المادة الخامسة) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 640000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعون مليون جنيه).

السيسي يصدق على قانون بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025 /2026

كما صدق الرئيس السيسي على قانون بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025/2026

وحاء نص التصديق:

قانون رقم 148 لسنة 2025 بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025/2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى) قدرت جملة موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 18936100000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وتسعمائة وستة وثلاثون مليونًا ومائة ألف جنيه). (المادة الثانية) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 15662400000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وستمائة واثنان وستون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه ) كلها اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات: (المادة الثالثة) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 12423700000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه). (المادة الرابعة) قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3238700000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه). (المادة الخامسة) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3273700000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة وسبعون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).



السيسي يصدق على قانون بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025 /2026

كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2025 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2026.

وجاء نص التصديق:

القانون رقم 149 لسنة 2025 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى) قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 835191000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وتسعون ألف جنيه). (المادة الثانية) قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 408809000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 69800000 جنيه. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 339009000 جنيه. (المادة الثالثة) قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 589500000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه). (المادة الرابعة) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 180691000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل. (المادة الخامسة) قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 245691000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه).



السيسي يصدق على قانون بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025 /2026



كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 150 لسنة 2025 بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/2026

وجاء نص التصديق:

القانون رقم 150 لسنة 2025 بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى) قدرت جملة موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 60230000 جنيه ( فقط وقدره ستون مليونًا ومائتان وثلاثون ألف جنيه). (المادة الثانية) قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 33389000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 22815000 جنيه. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10574000 جنيه. (المادة الثالثة) قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 45000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليون جنيه). (المادة الرابعة) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 11611000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وستمائة وأحد عشر ألف جنيه) كله فائض مرحل. (المادة الخامسة) قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 15230000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى: استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 12230000 جنيه.

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