السيسي يصدر 4 قرارات جمهورية جديدة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 147 لسنة 2025 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2026
وجاء نص التصديق:
قانون رقم 147 لسنة 2025 بربط موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية.. قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى) قدرت جملة موازنة الهيئة العامة للتنمية السياحية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3362000000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات وثلاثمائة واثنان وستون مليون جنيه). (المادة الثانية) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 1022000000 جنيه (فقط وقدره مليار واثنان وعشرون مليون جنيه) موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 102650000 جنيه. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 919350000 جنيه. (المادة الثالثة) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 2722000000 جنيه (فقط وقدره ملياران وسبعمائة واثنان وعشرون مليون جنيه). (المادة الرابعة) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 1700000000 جنيه (فقط وقدره مليار وسبعمائة مليون جنيه) كله فائض حكومة. (المادة الخامسة) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 640000000 جنيه (فقط وقدره ستمائة وأربعون مليون جنيه).
السيسي يصدق على قانون بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025 /2026
كما صدق الرئيس السيسي على قانون بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025/2026
وحاء نص التصديق:
قانون رقم 148 لسنة 2025 بربط موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025/2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى) قدرت جملة موازنة صندوق دعم السياحة والآثار للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 18936100000 جنيه (فقط وقدره ثمانية عشر مليارًا وتسعمائة وستة وثلاثون مليونًا ومائة ألف جنيه). (المادة الثانية) قدرت التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 15662400000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليارًا وستمائة واثنان وستون مليونًا وأربعمائة ألف جنيه ) كلها اعتماد إجمالى على مستوى التكاليف والمصروفات: (المادة الثالثة) قدرت الإيرادات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 12423700000 جنيه (فقط وقدره اثنا عشر مليارًا وأربعمائة وثلاثة وعشرون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه). (المادة الرابعة) قدرت خسائر العام (عجز النشاط) للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3238700000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثمانية وثلاثون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه). (المادة الخامسة) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 3273700000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة مليارات ومائتان وثلاثة وسبعون مليونًا وسبعمائة ألف جنيه).
السيسي يصدق على قانون بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025 /2026
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون رقم 149 لسنة 2025 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2026.
وجاء نص التصديق:
القانون رقم 149 لسنة 2025 بربط موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه؛ (المادة الأولى) قدرت جملة موازنة صندوق التصنيع والإنتاج للسجون للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 835191000 جنيه (فقط وقدره ثمانمائة وخمسة وثلاثون مليونًا ومائة وواحد وتسعون ألف جنيه). (المادة الثانية) قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 408809000 جنيه (فقط وقدره أربعمائة وثمانية ملايين وثمانمائة وتسعة آلاف جنيه) موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 69800000 جنيه. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 339009000 جنيه. (المادة الثالثة) قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 589500000 جنيه (فقط وقدره خمسمائة وتسعة وثمانون مليونًا وخمسمائة ألف جنيه). (المادة الرابعة) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 180691000 جنيه (فقط وقدره مائة وثمانون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه) كله فائض مرحل. (المادة الخامسة) قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 245691000 جنيه (فقط وقدره مائتان وخمسة وأربعون مليونًا وستمائة وواحد وتسعون ألف جنيه).
السيسي يصدق على قانون بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025 /2026
كما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون رقم 150 لسنة 2025 بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/2026
وجاء نص التصديق:
القانون رقم 150 لسنة 2025 بربط موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/2026 باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه ؛ ( المادة الأولى) قدرت جملة موازنة الجهاز الوطنى لتنمية شبه جزيرة سيناء للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 60230000 جنيه ( فقط وقدره ستون مليونًا ومائتان وثلاثون ألف جنيه). (المادة الثانية) قدرت جملة التكاليف والمصروفات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 33389000 جنيه (فقط وقدره ثلاثة وثلاثون مليونًا وثلاثمائة وتسعة وثمانون ألف جنيه) موزعة كالآتى: أجور بمبلغ 22815000 جنيه. باقى التكاليف والمصروفات بمبلغ 10574000 جنيه. (المادة الثالثة) قدرت جملة الإيرادات للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 45000000 جنيه (فقط وقدره خمسة وأربعون مليون جنيه). (المادة الرابعة) قدر صافى ربح العام للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 11611000 جنيه (فقط وقدره أحد عشر مليونًا وستمائة وأحد عشر ألف جنيه) كله فائض مرحل. (المادة الخامسة) قدرت جملة الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية 2025/2026 بمبلغ 15230000 جنيه (فقط وقدره خمسة عشر مليونًا ومائتان وثلاثون ألف جنيه) موزعة كالآتى: استخدامات استثمارية بمبلغ 3000000 جنيه. تحويلات رأسمالية بمبلغ 12230000 جنيه.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا