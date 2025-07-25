في استفتاء صحيفة "ماركا"، لامين يامال يحصد جائزة أفضل لاعب في العالم

حصل اللاعب الدولي الإسباني لامين يامال، نجم فريق برشلونة، على جائزة أفضل لاعب في العالم خلال موسم 2024-2025، في استفتاء صحيفة "ماركا" المدريدية السنوي.

وأعلنت لجنة التحكيم، المكونة من 133 صحفيًا من "ماركا" ووسائل إعلام إسبانية ودولية بجانب لاعبين سابقين ومدربين، قائمة أفضل 100 لاعب، وتضمنت 4 لاعبين عرب، و3 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحصد يامال البالغ من العمر 18 عامًا، الجائزة بعد موسم مميز مع برشلونة، فاز في بالثلاثية المحلية، الدوري الإسباني وكأس الملك والسوبر الإسباني، بجانب الوصول إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وشارك يامال مع الفريق الكتالوني، في 55 مباراة، سجل 18 هدفًا، وصنع 25.

وحصل يامال، على 3310 نقاط، متقدمًا بفارق كبير على ثنائي باريس سان جيرمان، بطل دوري أبطال أوروبا، عثمان ديمبيلي (3100) وفيتينيا (2732).

واحتل ديمبيلي جناح باريس سان جيرمان المركز الثاني، رغم أنه المرشح الأقوى للفوز بالكرة الذهبية بعد قيادة فريقه الفرنسي للقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى، والفوز بالدوري الفرنسي.

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