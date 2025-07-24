أسوة بـ لامين يامال، ريال مدريد يسعى لجني أرباح خيالية من قميص مبابي

أكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن نادي ريال مدريد يستعد لإطلاق قمصان نجمه كيليان مبابي، بالرقم 10 في المتاجر، بسعر 125 يورو للنسخة العادية و175 لنسخة اللاعبين.

وتابعت ماركا في تقريرها أن النادي يأمل في تكرار النجاح التجاري الذي تحقق عند وصول كريستيانو رونالدو في 2009، حين بيعت آلاف القمصان في ساعات، وحققت مبيعاته السنوية أكثر من 100 مليون يورو.

وأتمت: الهدف من ذلك هو جعل قميص مبابي أحد أبرز منتجات الموسم وجني أرباح تاريخية جديدة من ورائه.

فيما حقق قميص لامين يامال الجديد رقم 10 أسرع معدل مبيعات في تاريخ المتاجر الرسمية لنادي برشلونة خلال يوم واحد، بحسب ما أفاد موقع Culemania.

وطلبت شركة نايكي دفعة أولى من القمصان بلغ عددها 70,000 وحدة، سيتم توزيعها في 170 دولة حول العالم، وتُقدّر الأرباح المتوقعة من هذه الدفعة الأولى بنحو 10 ملايين يورو.

ويجري حاليًا التحضير لشحنات جديدة لتزويد المتاجر الرسمية للنادي خلال الأشهر المقبلة، في ظل الإقبال غير المسبوق.

ويُباع قميص الأطفال الذي يحمل اسم يامال بسعر114.99 يورو، بينما يبلغ سعر نسخة الكبار134.99 يورو. وهناك نسخة أكثر فخامة، مماثلة تقريبًا لتلك التي يرتديها اللاعبون على أرض الملعب، وتُباع بسعر184.99 يورو.

وتُعد النسختان الأوليان هما الأكثر شعبية، رغم أن النسخة الفاخرة تلقى إقبالًا ملحوظًا، خاصة من جانب السياح الآسيويين.

وفي أحد المتاجر الرسمية التابعة لنادي برشلونة، تم بيع أكثر من 400 قميص يحمل اسم يامال خلال يومين فقط، في وتيرة وصفها العاملون في المتجر بأنها "جنونية بالفعل".

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