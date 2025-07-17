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رياضة

تشويه صورة لامين يامال على جدران برشلونة بعد انتقادات حفل عيد ميلاده (فيديو)

لامين يامال، فيتو
لامين يامال، فيتو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدة صور لتشويه لوحة جدارية لنجم برشلونة لامين يامال، كان قد رسمها الفنان "TV BOY" في حي جراسيا للاحتفال بعيد ميلاد اللاعب الـ18.

رسم الفنان اللاعب الشاب على هيئة "سوبرمان"، ولكن بدلًا من حرف "S" التقليدي على صدره وضع حرف "L". بالإضافة إلى ذلك، أرفق الفنان عبارة: "عندما تكون الإرادة قوية، تكون العقبات صغيرة".

 

 

ولم يُعرف بعد من قام بتخريب الجدارية، إذ يأتي ذلك بعد ظهور تفاصيل حفلة عيد ميلاد لامين يامال، يوم السبت الماضي، إلى العلن، حيث لا يزال الحفل الذي أقامه اللاعب ليلة السبت حديث العالم.

 

السلطات الإسبانية تعرب عن قلقها

السلطات الإسبانية أعربت عن قلقها البالغ بعد تداول مزاعم تفيد بتوظيف أشخاص من ذوي القامة القصيرة |الأقزام| لتقديم عروض ترفيهية خلال الحفل، الأمر الذي قد يُعتبر انتهاكًا لقانون الإعاقة المعمول به في البلاد.

 

أما على مستوى الصحافة الدولية، فقد تصدّرت صحيفة Daily Mail البريطانية التغطية بعنوان مثير: أقزام، نساء شبه عاريات، ونجوم كرة قدم في حفل صاخب

الأقزام المشاركين في حفل عيد ميلاد لامين يامال، فيتو
الأقزام المشاركين في حفل عيد ميلاد لامين يامال، فيتو

تحقيق حكومي مع يامال

أما صحيفة The Sun فقد كتبت: يامال يواجه تحقيقًا حكوميًا بعد استئجار أقزام لتقديم عروض في حفل بطابع المافيا.

L’Équipe كتبت: يامال يمر بمنعطف صعب في تعلم التعامل مع الشهرة.

لامين يتجاوز الخطوط الحمراء

أما Le Figaro فقد علّقت: لامين يتجاوز الخطوط الحمراء، الجناح الأيمن يُتهم، مدعومًا بصور، بتوظيف أقزام لتسلية ضيوفه، وهو أمر غير قانوني.

أما في إيطاليا، فوصفت La Gazzetta dello Sport ما حدث بأنه حفلة مبتذلة، الكل الآن يعرف أن يامال بلغ 18 عامًا، ليس بسبب موهبته أو إنجازاته، بل بسبب الجدل الذي أثارته حفلة ميلاده.


 

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