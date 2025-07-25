الراحلون عن الأهلي في ميركاتو الصيف.. 16 لاعبًا يخلعون القميص الأحمر.. السولية ومعلول ونيدفيد على رأس القائمة.. والأجانب "العدد فى اللمون"

يجري الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، خلال الميركاتو الجاري، عملية إحلال وتجديد شاملة داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم استعدادًا للموسم الجديد (2025- 2026)، في ظل طموحات المنافسة على كافة البطولات المحلية والقارية والعالمية.

وشهدت الفترة الماضية استقرار الجهاز الفني والإدارة في النادي على قائمة الراحلين، والتي تضم عددًا من الأسماء البارزة التي شاركت في إنجازات الفريق خلال المواسم السابقة.

-عمرو السولية.. رحل عن الأهلي بعد نهاية عقده وانضم إلى سيراميكا كليوباترا.

- خالد عبد الفتاح.. رحل عن الأهلي وانضم إلى سيراميكا كليوباترا.

- كريم نيدفيد.. رحل عن الأهلي وانضم إلى سيراميكا كليوباترا.

- كريم الدبيس.. رحل عن الأهلي وتم إعارته إلى صفوف سيراميكا كليوباترا.

- أكرم توفيق.. رحل عن الأهلي بعد نهاية عقده وانضم إلى الشمال القطري.

- رامي ربيعة.. رحل عن الأهلي بعد نهاية عقده وانضم إلى العين الإماراتي.

- وسام أبو علي: تم الاتفاق على رحيله من الأهلي متجهًا إلى صفوف كولومبوس كرو الأمريكي.

- علي معلول.. رحل عن الأهلي بعد نهاية عقده وانضم إلى الصفاقسي التونسي.

- حمزة علاء.. رحل عن الأهلي بعد نهاية عقده وانضم إلى بورتيمونينسي البرتغالي.

- يحيى عطية الله.. رحل عن الأهلي بعد نهاية إعارته وعاد إلى صفوف سوتشي الروسي.

- محمد الضاوي كريستو.. تم الاتفاق على رحيله من الأهلي في الصيف الجاري والانضمام إلى النجم الساحلي.

- سمير محمد.. أصبح على أعتاب الرحيل من الأهلي لخروجه من حسابات المدير الفني.

- أحمد خالد كباكا.. تم الاتفاق على إعارة اللاعب لمدة موسم إلى صفوف نادي زد.

- مصطفى مخلوف.. يقترب من الرحيل عن الأهلي لخروجه من حسابات المدير الفني.

- أحمد عبد القادر.. أصبح على أعتاب الرحيل من الأهلي لخروجه من حسابات المدير الفني ورغبته في خوض تجربة جديدة.

- رضا سليم.. اقترب من مغادرة الأهلي لخروجه من حسابات المدير الفني.

صفقات الأهلي الصيفية 2025

صفقات الأهلي الصيفية 2025 حتى الآن 9 لاعبين، وهم: محمود حسن تريزيجيه وأليو ديانج ومحمد علي بن رمضان ومحمد سيحا وأحمد رمضان بيكهام وأحمد السيد زيزو ومحمد شريف وياسين مرعي ومحمد شكري.

واستفاد النادي الأهلي من قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” بفتح فترة قيد استثنائية للفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث نجح في تسجيل بعض الصفقات خلال شهر يونيو 2025، على أن يستكمل بقية التدعيمات حتى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.

وبدأ الأهلي تدعيم صفوفه مبكرًا بصفقات تعزز قوة مشروع الفريق وتتماشى مع أهدافه، في ظل ارتباط الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية 2025، حيث تعاقد مع الرباعي نجيك جراديشار وأشرف بنشرقي ومحمد علي بن رمضان ومحمود تريزيجيه، بجانب جلب بعض الصفقات المحلية وعودة المعارين وعلى رأسهم المالي أليو ديانج.

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