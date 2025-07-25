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الزراعة: حملات تفتيش مكثفة على مخازن الأعلاف وخاماتها

مخازن الأعلاف
مخازن الأعلاف
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شنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات تفتيش مكثفة ومفاجئة على مخازن الأعلاف وخاماتها في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق مع عدد من الجهات المعنية، للكشف عن أي عمليات تخزين وحجب للسلعة.

وقال الدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إن تلك الحملات جاءت بناءً على تعليمات مباشرة من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لمتابعة حالة السوق، فور الزيادة غير المبررة في أسعار الذرة الصفراء، بهدف مواجهة أي ممارسات احتكارية وضمان توافر الأعلاف بجودة عالية وأسعار مناسبة.


وأشار سليمان إلى أن هذه الحملات شارك فيها ممثلون من وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومباحث التموين، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وجهاز حماية المستهلك، بالإضافة إلى مديريات الزراعة والتموين المختصة، حيث تم تشكيل لجان من هذه الجهات للمرور على جميع المحافظات، وشن حملات تفتيش متزامنة على مستوى الجمهورية لمنع أي تخزين أو حجب أو منع للبيع بهدف الاحتكار وزيادة الأسعار.

وأضاف رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، أن تلك الحملات امتدت لتشمل السيارات الخاصة بنقل وتداول الأعلاف وخاماتها، كما تم سحب عينات وإجراء التحليلات المعملية اللازمة للتأكد من صحة الأعلاف وخاماتها المتداولة في الأسواق.


وأكد سليمان أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الصارمة ضد المخالفين والمخالفات فورًا، خاصة في ظل الزيادة الحالية في إنتاج اللحوم والدواجن، والتي تتطلب توفيرًا مستمرًا للأعلاف عالية الجودة بأسعار تنافسية بعيدًا عن الاستغلال والاحتكار.

وشددت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على استمرارية هذه الحملات التفتيشية المكثفة على مخازن الأعلاف وخاماتها، لتشمل جميع مراحل التداول، وذلك بصفة دورية وغير معلنة لضمان ضبط أي محاولات للتلاعب بالأسعار، كما أهابت بالمربين والمستهلكين الإبلاغ الفوري عن أي ارتفاع غير مبرر في أسعار الأعلاف، مؤكدةً على تضافر جهود جميع الجهات المعنية لحماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر، وضمان استقرار الأسواق وتوافر الأعلاف بجودة وسعر عادلين، بما يدعم الأمن الغذائي.

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