أشهرها البرنس، مصر تحقق اكتفاء ذاتيا من تقاوي البطيخ بنسبة 97%

كشف الدكتور سليمان عمران، مساعد رئيس مركز البحوث الزراعية، رئيس البرنامج القومي لإنتاج البطيخ بمعهد البساتين، أن مصر نجحت في تحقيق نسبة اكتفاء ذاتي وصلت إلى 97% من بذور البطيخ، وذلك بعد نجاح المركز في تطوير وإنتاج عدة هجن مصرية جديدة ومتميزة.

وأوضح عمران، في تصريحات خاصة، أن السوق المصري كان يستورد سنويا قرابة 8 أطنان من بذور البطيخ وانخفض هذا الرقم الآن إلى 500 كيلو فقط أغلبها كميات تستوردها شركات بغرض التجارب.

البرنامج القومي لإنتاج البطيخ

ولفت رئيس البرنامج القومي لإنتاج البطيخ أن البرنامج تمكن خلال السنوات الأخيرة من تطوير هجن "مصر 1" و"مصر 2"، بالإضافة إلى هجين "البرنس" المميز، والذي ينتمي لطراز "جيزة" المعروف لدى المستهلك المصري. والذي يتميز بمستويات عالية من السكريات، وقوام مرمل، وقشرة خضراء قوية، فضلًا عن قدرته الكبيرة على مقاومة الآفات والأمراض.

وأشار إلى أن هذه الهجن شهدت إقبالًا متزايدًا من المزارعين والشركات خلال السنوات الثلاث الماضية، مما ساهم في زيادة الطلب بشكل ملحوظ على إنتاجها محليا.

وأكد الدكتور عمران أن مركز البحوث الزراعية بدأ منذ فترة في التعاون مع عدد من الجهات داخل الدولة لإنتاج هذه الهجن في صوب زراعية متطورة بمنطقة العلمين والساحل الشمالي الغربي، وذلك بهدف تلبية الطلب المتزايد عليها ودعم السوق المحلي.

مواعيد زراعة البطيخ في مصر

وفي سياق متصل، أوضح عمران أن مواعيد زراعة البطيخ في مصر تأثرت بشكل كبير بالتغيرات المناخية. حيث تبدأ أولى العروات الزراعية في أغسطس بمحافظة أسوان ويتم جمع المحصول في نوفمبر، وتخصص نسبة كبيرة من هذه العروة للتصدير، أما العروة التالية فتبدأ في نوفمبر بأسوان أيضا ويتم جمعها في مارس، ويطرح أغلب إنتاجها في السوق المحلي، قبل أن تبدأ زراعة العروة الثالثة في مناطق وسط وشمال الدلتا مع بداية مايو.

وأشار إلى أن هناك بعض المساحات المتبقية حاليا في مناطق بنجر السكر بالبحيرة والعلمين، لكنها لا تكفي لتغطية احتياجات السوق المحلي.

وكشف عمران من تأثير ارتفاع درجات الحرارة الليلية على جودة البطيخ، موضحا أن درجة الحرارة المثالية لتحويل المواد النشوية إلى سكريات داخل ثمرة البطيخ يجب ألا تتجاوز 22 درجة مئوية ليلا.، مضيفًا أن ارتفاع الحرارة خلال الليل في الوقت الحالي يؤدي إلى إنتاج ثمار ناضجة من الناحية الفسيولوجية لكنها تفتقر إلى المذاق السكري المرغوب من المستهلك.

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