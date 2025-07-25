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رياضة

ليون الفرنسي يحسم صفقة جديدة

ليون الفرنسي
ليون الفرنسي

 توصل نادي ليون الفرنسي لضم لاعب جديد، لدعم خط الدفاع قبل انطلاق الموسم الجديد، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وحصل  ليون على توقيع الهولندي روبن كلايفرت، في عقد يمتد إلى 5 مواسم، تنتهي في يونيو 2030، بحسب ما قاله الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في شئون الانتقالات.
 

 وأضاف فابريزيو رومانو أن صفقة المدافع الهولندي، كلفت ليون حزمة من 4 ملايين يورو إلى نادي أتلتيكو كاسا بيا البرتغالي.

كاسا بيا كان قد ضم روبن كلايفرت، قبلها بموسم واحد قبلها، قادمًا من نادي دوردريخت الهولندي، مقابل 200 ألف يورو، وفقًا لـ ترانسفير ماركت".

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