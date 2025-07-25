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معهد بلهارس: إمكانيات علاجية جديدة لتليف الكبد من بروتين الحليب (فيديو)

تليف الكبد، فيتو
تليف الكبد، فيتو
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 يواصل معهد تيورد بلهارس إطلاق سلسلة منشورات بعنوان "العلم للجميع"، وذلك بهدف تبسيط العلوم وتقديم الأبحاث العلمية والتجارب التطبيقية والنتائج البحثية التي توصل لها أعضاء الهيئة البحثية بأقسام المعهد المختلفة في شتى المجالات بصورة مبسطة وسهلة للقارئ، حيث يتم استعراض ملخص محتوى بعض الأبحاث التي تم نشرها في المجلات العلمية المحلية والعالمية باللغة العربية وبطريقة بسيطة، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي بالمعهد ليستفيد منها الجميع.

 

إمكانيات علاجية جديدة لتليّف الكبد 

 يعاني ملايين الأشخاص حول العالم من تليّف الكبد الناتج عن عدة أسباب مثل التهاب الكبد الفيروسي، الكحول، أو أمراض الكبد الدهنية. حتى الآن لا توجد علاجات معتمدة بشكل أساسي يمكنها علاج التليّف بعد حدوثه لذا، تسعى الأبحاث لإيجاد حلول مبتكرة وفعالة، وفي دراسة حديثة استعرض باحثون من معهد تيودور بلهارس للأبحاث تأثير ببتيد صناعي مشتق من بروتين ألفا-لاكتألبومين في علاج تليّف الكبد، والتي تعتبر حالة صحية خطيرة تتفاقم تدريجيًا ويمكن أن تؤدي إلى تليّف كامل أو سرطان الكبد.

وتم اختيار بروتين ألفا-لاكتألبومين (α-Lactalbumin) في هذه الدراسة التي قدمتها هند عكاشة أحمد
أستاذ مساعد الكيمياء الحيوية والبيولوجيا الجزيئية، بسبب خصائصه الطبيعية والمثبتة علميًا، حيث إنه بروتين آمن موجود في الحليب ويتميز بخصائص مضادة للالتهاب والأكسدة. أظهرت دراسات سابقة فعاليته في تقليل تليف الكبد، كما أنه غني بالأحماض الأمينية المتفرعة (BCAAs) المفيدة لصحة الكبد. 

ونظرًا لأن البروتين الكامل كبير الحجم وقد يصعب امتصاصه، قام الباحثون في هذا البحث باشتقاق ببتيد صناعي صغير منه مكوّنًا من تسلسل محدد من الأحماض الأمينية ذات ترتيب يعطي شكلًا حلزونيًا (α-helix)، ما يزيد من قدرته على الدخول إلى الخلايا وأداء وظيفته بكفاءة وبذلك يحافظ على خصائصه العلاجية مع سهولة الامتصاص وقلة التفاعلات المناعية، مما يجعله خيارًا واعدًا لعلاج تليف الكبد.

استخدم الفريق أدوات حاسوبية لتحليل خصائص الببتيد وتوقع تفاعله مع إنزيم البروثرومبين البشري. ووجدوا أن له مواقع ارتباط متعددة ذات طاقة ربط جيدة مقارنة بدواء آخر.

اختبارات السمية على فئران التجارب، لم تُسجل أي علامات سُمية أو تغيرات في السلوك أو الوزن، ما يؤكد أمان الببتيد حتى بجرعات عالية.

 

تصميم نموذج تليف الكبد في الفئران

تم استخدام فئران أُصيبت بتليّف الكبد عبر مادة ثيوأسيتاميد (TAA) قُسّمت الفئران إلى مجموعات عولجت بجرعات مختلفة من الببتيد (2.5، 5، و10 ملغم/كغ) لمدة 8 أسابيع.
أظهرت النتائج تحسن في كلا من:
- وظائف الكبد حيث انخفضت إنزيمات الكبد في المجموعات التي تتلقى العلاج مقارنة بالمجموعة غير المعالجة.
- تحسن في انزيمات مضادات الأكسدة التي أدت إلى انخفاض مؤشرات الإجهاد التأكسدي الناتج عن تليف الكبد.
- خفض علامات التليّف حيث انخفضت البروتينات المرتبطة بتليف الكبد وارتفعت البروتينات التي تعزز تجدد الأنسجة.
- شكل الكبد حيث أظهرت الفحوصات النسيجية تحسّنًا واضحًا في بنية الكبد، خاصة في المجموعة التي تلقت أعلى جرعة (10 ملغم/كغ)، حيث بدت أنسجة الكبد شبه طبيعية.

توصلت الدراسة إلى أن الببتيد الصناعي المشتق من بروتين الحليب قد يكون علاجًا واعدًا لتليّف الكبد. فقد أظهر أمانًا وفعالية في خفض التليّف وتحسين مؤشرات الصحة الكبدية على جميع المستويات: الجزيئية، النسيجية، والوظيفية.
للاطلاع على رابط البحث
https://www.jcehepatology.com/.../S0973-6883(24.../fulltext 
 

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