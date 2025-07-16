تعاون بين "معهد تيودور بلهارس" و"جامعة ووهان" لمكافحة الأمراض المتوطنة

وقع معهد تيودور بلهارس للأبحاث وجامعة ووهان الصينية مذكرة تفاهم تهدف إلى تجديد وتعميق التعاون الأكاديمي والبحثي بين الجانبين.

وقّع الإتفاقية كل من: الدكتور أحمد عبد العزيز مدير المعهد، والدكتور يوفينغ يوان نائب رئيس الجامعة، في تأكيد على إلتزام الطرفين بتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الإهتمام المشترك، وتوحيد الجهود في مواجهة التحديات الصحية، وعلى رأسها مكافحة الأمراض المتوطنة التي تشكل تهديدًا للصحة العامة في العديد من الدول النامية.

يأتي هذا التوقيع امتدادًا لشراكة بدأت في ديسمبر 2019، حين تم توقيع أول مذكرة تفاهم ركزت على دراسة القواقع الوسيطة لمرض البلهارسيا وتجربة المبيدات الرخوية كوسيلة لمكافحة انتشار المرض. أما بالنسبة للاتفاقية الجديدة، فتمثل نقلة نوعية في التعاون بين المؤسستين، حيث تشمل إنشاء مختبر أبحاث مشترك بجامعة ووهان لدراسة مرض البلهارسيا والقواقع الناقلة له، بالإضافة إلى تبادل الباحثين وتنظيم ندوات ومؤتمرات علمية مشتركة.

كما تشجع المذكرة على النشر العلمي المشترك في المجلات الدولية، ما يسهم في رفع كفاءة البحث العلمي لدى الطرفين. وسيتولى تنسيق هذا التعاون كل من: الدكتور محمد رمضان حبيب القائم بأعمال رئيس قسم الرخويات الطبية بمعهد تيودور بلهارس للأبحاث، والدكتور تشين بينغ تشاو من جامعة ووهان.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد العزيز مدير معهد تيودور بلهارس للأبحاث، عن بالغ سعادته بتجديد الشراكة العلمية مع جامعة ووهان الصينية، مؤكدًا أن هذه الاتفاقية تمثل نموذجًا مثاليًا للتعاون الدولي في خدمة البحث العلمي ومواجهة التحديات الصحية المشتركة.

وأوضح أن مثل هذه الشراكات تسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة البحث العلمي في مصر، ودعم جهود المعهد في التصدي للأمراض المتوطنة، كما أكد سيادته على أن الاتفاقية تفتح آفاقًا واعدة أمام شباب الباحثين لإكتساب الخبرات والتفاعل مع أحدث المستجدات البحثية عالميًا، بما يسهم في تطوير قدراتهم وتحفيزهم على الابتكار.

كما أشار الدكتور عبد العزيز إلى أن المعهد يضع على رأس أولوياته بناء علاقات تعاون دولية راسخة، قائمة على تبادل المعرفة ونقل الخبرات، إيمانًا منه بأهمية الانفتاح العلمي ودوره المحوري في تطوير المنظومة البحثية والصحية في مصر.

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