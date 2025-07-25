مش فارقة معايا، فتوح ينشر قصة الصورة الجديدة التي أثارت غضب جماهير الزمالك

بدلا من خروج أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك لتوضيح قصة الصورة التي نشرها على حسابه لـ"انستجرام"، وتسببت في لبس وغضب جماهير القلعة البيضاء، خاصة توقيتها جاء بعد أزمة حفل الفنان راغب علامة بالساحل الشمالي.

والصورة الجديدة التي نشرها فتوح عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وأثارت غضب جماهير فريقه يظهر خلالها مع أصدقائه وهو في حفل موسيقي ما أثار ردود فعل غاضبة بين جماهير الزمالك.

ورغم أن البعض أكد أن الصورة قديمة من حفل زفاف شقيقته، إلا أن توقيت نشر الصورة أصاب جماهير الزمالك بصدمة.



وخرج فتوح ليرد على الانتقادات من خلال رسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" قائلًا:" لماذا يتداول المتابعون كل صورة أنشرها ويدخلون الزمالك والجمهور".

وأضاف: "مهما تعملوا أنا أحب الزمالك، وأقدّر جدًا جماهيره العظيمة، والصورة قديمة من فرح شقيقتي".



وأعلن نادي الزمالك تغريم فتوح مبلغ مليون جنيه مصري، وإحالته للتحقيق نتيجة غيابه عن المران بداعي مرض عمه، ثم ظهوره في حفل غنائي دون إذن النادي.

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