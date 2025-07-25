الجمعة 25 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

مش فارقة معايا، فتوح ينشر قصة الصورة الجديدة التي أثارت غضب جماهير الزمالك

أحمد فتوح لاعب الزمالك،
أحمد فتوح لاعب الزمالك، فيتو

بدلا من خروج أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك لتوضيح قصة الصورة التي نشرها على حسابه لـ"انستجرام"، وتسببت في لبس وغضب جماهير القلعة البيضاء، خاصة توقيتها جاء بعد أزمة حفل الفنان راغب علامة بالساحل الشمالي.

والصورة الجديدة التي نشرها فتوح عبر حسابه على موقع "إنستجرام"، وأثارت غضب جماهير فريقه يظهر خلالها مع أصدقائه وهو في حفل موسيقي ما أثار ردود فعل غاضبة بين جماهير الزمالك.

ورغم أن البعض أكد أن الصورة قديمة من حفل زفاف شقيقته، إلا أن توقيت نشر الصورة أصاب جماهير الزمالك بصدمة.
 

وخرج فتوح ليرد على الانتقادات من خلال رسالة عبر حسابه على موقع "إنستجرام"  قائلًا:" لماذا يتداول المتابعون كل صورة أنشرها ويدخلون الزمالك والجمهور".

وأضاف: "مهما تعملوا أنا أحب الزمالك، وأقدّر جدًا جماهيره العظيمة، والصورة قديمة من فرح شقيقتي".


وأعلن نادي الزمالك تغريم فتوح مبلغ مليون جنيه مصري، وإحالته للتحقيق نتيجة غيابه عن المران بداعي مرض عمه، ثم ظهوره في حفل غنائي دون إذن النادي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

احمد فتوح الفنان راغب علامة الساحل الشمالى نادي الزمالك

الأكثر قراءة

مش فارقة معايا، فتوح ينشر قصة الصورة الجديدة التي أثارت غضب جماهير الزمالك

أخبار مصر: بشرة خير عن اقتصاد مصر، والد أنغام يتحدث عن صورة المستشفى، قفزة في الذهب، حماس تكذب ويتكوف بشأن صفقة غزة

القاهرة 42 والصعيد يضرب الرقم القياسي، درجة الحرارة اليوم الجمعة في مصر

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الجمعة 25 يوليو 2025

أسعار الخضار اليوم الجمعة، ارتفاع تصاعدي يقلق في الطماطم والليمون والخيار

سعر السمك اليوم، البلطي يسجل 95 جنيها ومفاجأة عن المكرونة والمرجان

المرصد السوري ينشر بنود الاتفاق بين دمشق وتل أبيب برعاية أمريكية

حبس وغرامة ضخمة، تفاصيل عقوبة الخطأ الطبي وفقا للقانون

خدمات

المزيد

ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

ماركات سيارات نجوم الفن الشعبي والمهرجانات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 25 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الجمعة 25 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 25 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية