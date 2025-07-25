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رياضة

كريستيانو رونالدو يصل إلى معسكر النصر في النمسا

النصر السعودي
النصر السعودي

 وصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر وقائد الفريق، إلى المعسكر المقام في النمسا، استعدادًا للموسم المقبل 2025-26.

ويشهد معسكر النصر تواجد جميع اللاعبين، باستثناء الإسباني إيميريك لابورت، والبرتغالي أوتافيو مونتيرو، بعد استبعادهما من جانب المدرب جورجي جيسوس المدير الفني للفريق.

وحصل النجم البرتغالي على فترة راحة، بعد مشاركته مع المنتخب البرتغالي والتتويج ببطولة دوري أمم أوروبا، بعد الفوز على إسبانيا في النهائي.

وينطلق موسم النصر، حينما يواجه الاتحاد يوم 19 أغسطس المقبل، في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

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