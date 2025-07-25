تجهيزات خاصة لحفل عمرو دياب في لبنان

يستعد الفنان عمرو دياب لإحياء حفل جماهيري كبير في لبنان، وذلك يوم السبت الموافق 30 أغسطس المقبل.

في هذا السياق علمت فيتو أن هناك تجهيزات خاصة لحفل عمرو دياب، وحضور طاقم تأمين قوي، بخلاف إعداد مسرح بمواصفات خاصة.

ومن المقرر أن يُقام الحفل في الساحة البحرية لمنتجع وترفرونت بيروت، ويُقدم خلاله عمرو دياب باقة مميزة من أشهر أغانيه القديمة والحديثة التي يعشقها الجمهور.

أسعار تذاكر حفل عمرو دياب

وكانت الشركة المنظمة للحفل قد طرحت المرحلة الثالثة من التذاكر مؤخرًا، بعد نفاد جميع تذاكر المرحلتين الأولى والثانية، في ظل الإقبال الجماهيري الكبير على حضور الحفل، وتتراوح أسعارها في المرحلة الحالية ما بين: 100 دولار، 140 دولارا، 170 دولارا، 200 دولار أمريكي.

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