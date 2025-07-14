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سياسة

أهم المعلومات عن البرلمانية المصرية التي منحها ماكرون أعلى وسام مدني في فرنسا

النائبة جيهان زكى،
النائبة جيهان زكى، فيتو

 حصلت الدكتورة جيهان زكي، عضو مجلس النواب، على وسام "جوقة الشرف – برتبة فارس" (Chevalier de la Légion d’honneur)، وهو أعلى وسام مدني في الجمهورية الفرنسية.

خدمة الثقافة والدبلوماسية

 جاء ذلك تكريما لعطائها المتميز في خدمة الثقافة والدبلوماسية وتعزيز قيم السلام والتفاهم بين الشعوب.

ونُشر القرار صباح اليوم الإثنين في الجريدة الرسمية الفرنسية، متضمنًا اسم الدكتورة جيهان زكي ضمن قائمة من الشخصيات الدولية التي كرّست حياتها لخدمة الإنسانية، وتقديس القيم النبيلة كالمعرفة، والتسامح، والمساواة، متجاوزة حدود الجغرافيا والانتماءات العرقية والدينية.

 

جاء هذا التكريم بناءً على توصية من وزارة الشؤون الأوروبية والتعاون الدولي الفرنسية، كاعتراف بدور الدكتورة جيهان زكي الرائد في الدبلوماسية الثقافية، ومساهماتها المستمرة في مدّ جسور الحوار بين الحضارات، فضلًا عن كونها واحدة من أبرز الأصوات الفكرية الحرة التي مثّلت الثقافة المصرية والعربية والأفريقية في المحافل الدولية، ورافعت عن صورة مصر الثقافية كقوة ناعمة في مواجهة التحديات المعاصرة.

 

من هي جيهان زكي أستاذ الحضارة المصرية القديمة؟ 

وتعد د. جيهان زكى أستاذ الحضارة المصرية القديمة، ورئيس المتحف المصري الكبير، وباحثة في مركز البحوث العلمية بجامعة السوربون، وشغلت منصب المستشار الثقافي السابق لمصر في إيطاليا، والمدير الأسبق للأكاديمية المصرية للفنون بروما، حيث قادت الأكاديمية نحو آفاق جديدة من التعاون الثقافي مع أوروبا.

وتُعد النائبة جيهان زكى واحدة من أهم الرموز الفكرية والدبلوماسية الثقافية في مصر والعالم العربي، سبق لها أن حصلت على عدة أوسمة دولية من فرنسا وإيطاليا، من أبرزها وسام "فارس" الفرنسي عام 2009، والذي منحه لها الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي تقديرًا لجهودها في تعزيز العلاقات الثقافية بين ضفتي المتوسط. 

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