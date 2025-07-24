لاعب اتحاد جدة يتحدث عن إمكانية عودته لبرشلونة مرة أخرى (فيديو)

كشف الإسباني أوناي هيرنانديز لاعب اتحاد جدة، عن أبرز اللاعبين الذي يتمنى انضمامهم لناديه، موضحا أنه إذا كان بيده ضم لاعب من خارج برشلونة حاليًا سيكون ميسي وفينيسيوس.

وأضاف أوناي في تصريحات لصحيفة ماركا الإسبانية اليوم الخميس: "لو كان الأمر بيدي لاخترت ميسي.. بالطبع قادر على المساعدة وكذلك فينيسيوس جونيور هو لاعب حاسمٌ للغاية".



وعن رغبته في العودة مرة أخرى لبرشلونة قال لاعب الاتحاد: الأمر لا يشكل لي هاجسًا لأن كل شيء في وقته وحاليًا أنا في العشرين من عمري ومسيرة اللاعب تمتد لعامه الـ35 أو 40 لذا هناك دائمًا وقت للعودة".



وأوضح اللاعب أنه كان في حاجة للرحيل عن برشلونة بعدما شعر بأن الفريق الأول ربما ليس في حاجة له وسيظل مع الفريق الرديف لذا كان عليه الحصول على فرصة جديدة، مضيفًا: "كان عليّ أن أبحث عن مخرج وهذا ما حدث، عندما وصل عرض الاتحاد لم أتردد لحظة، اتخذت قرارًا جيدًا وأنا الآن سعيد جدًا به".

- 🚨🚨🎙️ أوناي هيرنانديز (مترجم) — @Tm_st1 |



في السابق كنت أفكر أكثر في العودة إلى أوروبا.



لكن الآن بعد ما رأيت كيف أنا هُنا (السعودية) لا أفكر بذلك كثيرًا.



🇸🇦👑

pic.twitter.com/JhDkdpa2Z5 — عمرو (@bt3) July 24, 2025



وعن لامين يامال قال أوناي: "ينهي الهجمات بطريقة رائعة ويجسد جيلًا جديد في كرة القدم هو يشبه نيمار كثيرًا خاصة في المواجهات الفردية فهو خطير للغاية.

وأتم تصريحاته بأن انييستا كان لاعبه المفضل منذ الصغر “وكذلك تشافي، بوسكيتس، وميسي طبعًا، بالإضافة إلى اللاعبين الذين يلعبون في نفس مركزي”.

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