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اقتصاد

محمود محيى الدين يحذر من الاعتماد على الدولار ويوجه نصيحة للحكومة

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

أكد الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن هيمنة الدولار على النظام المالي العالمي لا تعود إلى ميزات جوهرية فيه، بل إلى "عيب نسبي" في البدائل الأخرى.

وتابع محيى الدين: "اعتياد العالم على الدولار يجب أن يُراجع، وأن نفكر في تنويع النظام النقدي العالمي على أسس أكثر عدالة وكفاءة".

 

أهمية البنية التحتية الرقمية

وفي سياق حديثه عن التطور التكنولوجي، شدد محيي الدين خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN مساء الأحد على أهمية البنية التحتية الرقمية وضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي، مشيرًا إلى وجود اهتمام واضح من القيادة السياسية بهذا التحول.
 

وقال: "علينا أن نستفيد من فرص الذكاء الاصطناعي ونجعل التحول الرقمي أداة لتسهيل الاستثمار ودفع الناس للانخراط فيه"، مضيفًا أن بناء شراكات دولية والاستفادة من الخبرات العالمية، خاصة في الدول التي تربطنا بها علاقات طيبة، سيساهم في دعم الشباب داخل الدول، وتوفير فرص أفضل لهم دون الحاجة للهجرة".


التركيبة السكانية في مصر

وتحدث محيي الدين عن أهمية التركيبة السكانية في المنطقة، معتبرًا إياها "نعمة كبيرة يحسدنا عليها الأصدقاء والأعداء"، في ظل تدفق بشري متنوع وامتداد عمراني يشمل مدنًا جديدة تتلاءم مع احتياجات الشباب. 
 

وتابع: "علينا ألا نحول هذه النعمة إلى نقمة، بل يجب الاستثمار في التعليم والتدريب والتكنولوجيا لتتناسب مع هذا التنوع الديموغرافي، على عكس دول مثل اليابان وبعض دول أوروبا التي تعاني من تراجع سكاني".

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