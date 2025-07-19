مودرن سبورت يعلن التعاقد مع محمد يسري

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب محمد يسري لاعب فريق المنصورة السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد صاحب الـ٢٠ عامًا والذي يجيد اللعب في مركز المساك من المواهب الواعدة والتي ينتظرها مستقبل كبير خلال المرحلة المقبلة.

محمد يسري هو الصفقة الثامنة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا.

مودرن سبورت يضم جودوين شيكا

وتعاقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت مع النيجيري جودوين شيكا مهاجم فريق طلائع الجيش السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وقدم النيجيري جودوين شيكا مستوى مميز خلال المواسم الأخيرة وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة كما سبق له اللعب لعدة أندية أبرزها وفاق سطيف الجزائري والتعاون الليبي والشرطة العراقي وريفرز يونايتد النيجيري.

جودوين شيكا هو الصفقة السابعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح.



مودرن سبورت وأبو قير للأسمدة

حقق فريق مودرن سبورت بقيادة الكابتن مجدي عبد العاطي الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في إطار استعدادات الفريق بمعسكر الإسكندرية الجاري.

جاء اللقاء قوي وحماسي وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالي فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت.

ويستعد فريق مودرن سبورت لإنطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة بمعسكر مغلق بالإسكندرية على أن يخوض خلاله عدة وديات لتجهيز اللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.