السبت 19 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

مودرن سبورت يعلن التعاقد مع محمد يسري

محمد يسري، فيتو
محمد يسري، فيتو

أعلن مجلس إدارة نادي مودرن سبورت برئاسة الدكتور وليد دعبس عن إتمام التعاقد مع اللاعب محمد يسري لاعب فريق المنصورة السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم صفوف الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

ويعد صاحب الـ٢٠ عامًا والذي يجيد اللعب في مركز المساك من المواهب الواعدة والتي ينتظرها مستقبل كبير خلال المرحلة المقبلة.

محمد يسري هو الصفقة الثامنة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح وجودوين شيكا.

مودرن سبورت يضم جودوين شيكا

وتعاقد مجلس إدارة نادي مودرن سبورت مع النيجيري جودوين شيكا مهاجم فريق طلائع الجيش السابق وذلك ضمن خطة النادي لتدعيم الفريق بعناصر مميزة خلال المرحلة المقبلة.

وقدم النيجيري جودوين شيكا مستوى مميز خلال المواسم الأخيرة وأحرز العديد من الأهداف المؤثرة كما سبق له اللعب لعدة أندية أبرزها وفاق سطيف الجزائري والتعاون الليبي والشرطة العراقي وريفرز يونايتد النيجيري.

جودوين شيكا هو الصفقة السابعة لفريق مودرن سبورت خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد التعاقد مع محمد أبو جبل ورشاد المتولي وعماد حمدي وأحمد المزهود وكمال السيد ومحمود ممدوح.
 

مودرن سبورت وأبو قير للأسمدة 

حقق فريق مودرن سبورت بقيادة الكابتن مجدي عبد العاطي الفوز وديًا على نظيره فريق أبو قير للأسمدة بهدف نظيف في إطار استعدادات الفريق بمعسكر الإسكندرية الجاري.

جاء اللقاء قوي وحماسي وظهر جميع اللاعبين بمستوى عالي فيما أحرز هدف اللقاء الوحيد المهاجم النيجيري جودوين شيكا الوافد الجديد لصفوف فريق مودرن سبورت.

ويستعد فريق مودرن سبورت لإنطلاق مسابقة الدورى المصرى الممتاز في نسختها الجديدة بمعسكر مغلق بالإسكندرية على أن يخوض خلاله عدة وديات لتجهيز اللاعبين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نادى مودرن سبورت مودرن سبورت محمد يسري

مواد متعلقة

نبيل الكوكي يستقبل بعثة المصري في مطار قرطاج بتونس

بعثة المصري تغادر مطار القاهرة في طريقها إلى تونس (صور)

بعثة المصري تتوجه لتونس غدًا لبدء المعسكر المغلق

المصري يطير إلى تونس غدا للاستعداد للموسم الجديد

بعثة بيراميدز تغادر القاهرة إلى تركيا تركيا استعدادا لمعسكر الموسم الجديد (صور)

يورتشيتش يعلن قائمة بيراميدز لخوض معسكر تركيا

بيراميدز يسحق الرجاء مطروح بسداسية وديًا

الصفقة السابعة، مودرن سبورت يضم المهاجم النيجيري جودوين شيكا رسميًا

الأكثر قراءة

وفاة "الأمير النائم" الوليد بن خالد بن طلال

موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025

إيداع "طفل العسلية" بدار رعاية، وإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية

بسبب حفل راغب علامة، تعليق غريب من ياسمين عز على أزمة أحمد فتوح (فيديو)

تألق الصفقات الجديدة، الزمالك يفوز على الشمس 5-4 وديا

جمال شعبان يكشف سر وفاة الإعلامي أشرف صبري بعد موت شقيقته بـ8 أيام

مصدر بالزمالك يكشف حقيقة حصول فتوح على سلفة نصف مليون جنيه بسبب مرض عمه

تنظيم الاتصالات: تعويضات متفاوتة للمتضررين بعد عودة خدمة الإنترنت بالكامل

خدمات

المزيد

سعر طن الحديد اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

تعرف على آخر تطورات سعر القصدير اليوم السبت

سعر طن الأسمنت اليوم السبت 19-7-2025 في الأسواق

بعد الزيادة الأخيرة، أسعار السجائر بالشرقية للدخان اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

خالد الهشيري جلاد سجن النساء في جوانتانامو الليبية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

"العنف لا يثمر إلا الندم"، وصايا الأزهر لتربية الأطفال

أمين الفتوى: الرضاعة تجعل الشخص أخًا لأبناء المرضعة وليس خالًا لهم (فيديو)

بعد أزمة أسماء جلال، أزهري يوضح سبب تحريم عمل الرجال بمهنة كوافير سيدات

المزيد
الجريدة الرسمية