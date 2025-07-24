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رياضة

رئيس جالطة سراي يعلن إتمام صفقة أوسيمين

أوسيمين، فيتو
أوسيمين، فيتو

أكمل نادي جالطة سراي التركي صفقة ضم المهاجم الدولي النيجيري، فيكتور أوسيمين، من نابولي الإيطالي بشكل نهائي.

تم إبرام الاتفاق منذ أيام، ويُنتظر الآن وصول أوسيمين إلى إسطنبول، لإجراء الفحوصات الطبية وتوقيع العقود مع الفريق الأصفر والأحمر.

رئيس جالطة سراي يعلن إنهاء صفقة أوسيمين

وأكد دورسون أوزبيك، رئيس النادي، هذا الانتقال بشكل قاطع، حيث قال في تصريحات للقنوات الرسمية للنادي: "فيكتور أوسيمين يحب جالطة سراي.. جهودنا لإعادته مستمرة، وقد أكملنا عملية الانتقال".

وأضاف: "سنعمل على إتمام التفاصيل الأخيرة بذكاء ونجاح.. هذا ما خططنا له، وآمل أن تتفقوا معي عندما نوضح كيف تم ذلك، بعد اكتمال العملية".

ومن معسكر جالطة سراي الصيفي، أدلى المدرب أوكان بوروك بتصريحات طموحة لقناة "Sport 1"، قائلًا: "جالطة سراي هو أكبر نادٍ في تركيا، ويمثل النجاح الدولي.. كلاعب، فزت بلقبين أوروبيين مع النادي".

وتابع بوروك: "الآن نسعى لتكرار ذلك، والجماهير تحلم بالمزيد من الألقاب القارية.. مع وصول ليروي ساني، وربما فيكتور أوسيمين، يصبح هذا الحلم أقرب إلى التحقق".

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