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سليمان وهدان عن الإيجار القديم: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي أمر مرفوض

الإيجار القديم، فيتو
الإيجار القديم، فيتو

أكد النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب السابق، وأمين الشئون البرلمانية بحزب الجبهة الوطنية، تمسكه بموقفه الرافض لتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي في قانون الإيجار القديم، معتبرًا أن الأخير "خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه"، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار القديم لم ينصف المواطن كما يجب.

 

وأوضح أن "المستأجر الأصلي ده المفروض خط أحمر محدش يقرب منه، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الأصلي أمر مرفوض، أما بالنسبة للورثة، فقد أشار إلى أن الامتداد يخضع لحكم المحكمة الدستورية.
 

قانون الإيجار القديم.. ملاحظات ومواقف ثابتة

وقال سليمان وهدان، إن حزب الجبهة الوطنية كان له موقف واضح من مشروع قانون الإيجار القديم، حيث رفض الحزب بعض مواده خاصة المادة الثانية، مؤكّدًا أن المستأجر الأصلي يجب ألا تُمس حقوقه. وبالنسبة للورثة، أشار إلى أن الأمر يحكمه قرار المحكمة الدستورية.

الانسحاب من جلسة الإيجار.. "كبوة سياسية"

واعترف وهدان بأن انسحابه من جلسة مناقشة قانون الإيجار القديم كان بسبب "ارتباك داخلي" نتيجة صراعه بين الالتزام الحزبي الجديد والتعبير عن رأيه الشخصي، معتبرًا أن تلك اللحظة كانت "كبوة لم أُحسن التصرف فيها"، على حد وصفه.

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