الخميس 24 يوليو 2025
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سياسة

سليمان وهدان يكشف عن نصيحته لمرتضى منصور في السجن وقصة خيانة الوفد

المستشار مرتضى منصور،
المستشار مرتضى منصور، فيتو

قال سليمان وهدان وكيل مجلس النواب السابق، إنه لا ينتمي إلى "المعارضة الحنجورية"، بل يعارض مشروعات بعينها مثل الموازنة العامة وبعض القروض، مؤكدًا أن المعارضة يجب أن تكون مبنية على الدراسة والتحليل لا على المزايدة.

 

ورأى وهدان أن البرلمان الحالي شهد طغيانًا واضحًا للدور التشريعي على حساب الدور الرقابي بنسبة تصل إلى 70%، وهو ما أثّر على أداء البرلمان في أعين المواطنين وعلى متابعة الحكومة أيضًا.

 

صدامات داخل حزب الوفد.. والرحيل إلى الجبهة الوطنية

وسرد وهدان، خلال لقائه ببودكاست"ناس مننا"، الذي تقدمه أسماء البطريق، تفاصيل فصله المتكرر من حزب الوفد على يد عبد السند يمامة، مؤكدًا أنه لا يعلم السبب حتى الآن، مشيرًا إلى أنه نجح في انتخابات عليا الوفد رغم الخيانة السياسية من يمامة وبعض قيادات الحزب، وقال: "عبد السند يمامة ملوش في السياسة".

وأضاف: "بعد خروجي من الوفد، انتقلت لحزب الجبهة الوطنية لأنه يحمل طموحات حقيقية ويحرك الجمود السياسي".

 

أسرار ترشحه داخل الزمالك.. وندم على التجربة

وتحدث وهدان عن عرض المستشار مرتضى منصور له بالترشح لانتخابات نادي الزمالك، مؤكدًا أنه رفض الترشح للرئاسة بسبب الصراعات الحادة داخل النادي، مشيرًا إلى أن "الزمالك من أغنى الأندية لكنه يُدار بشكل عشوائي".

وقال: "زرت مرتضى منصور في السجن مرتين ونصحته بالابتعاد"، منتقدًا قانون الرياضة الجديد، مؤكدًا أنه "مُرقّع ولا يحقق النهضة المنتظرة".

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سليمان وهدان مجلس النواب مرتضى منصور عبد السند يمامة حزب الوفد حزب الجبهة الوطنية

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