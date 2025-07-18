قبل التوقيع الرسمي، سام مرسي يصل الكويت

وصل الدولي المصري سام مرسي إلى الكويت رفقة أسرته قبل التوقيع رسميا لنادي الكويت الكويتي في صفقة الانتقالات الصيفية الحالية.

ومن المنتظر أن يوقع سام مرسي رسميا على عقود انضمامه للفريق الكويتي خلال الساعات المقبلة.

وكشفت صحيفة "إيبسويتش ستار" أن المفاوضات بشأن تمديد عقد سام مرسي لم تتقدم، بالرغم من رغبة الطرفين في البقاء، إلا أن اللاعب تلقى عرضا مغريا من الكويت الكويتي لضمه، وتقترب الصفقة من النجاح، حيث إن إيبسويتش تاون لن يطالب بأي رسوم انتقالية، رغم أن عقد سام مرسي لا يزال به عام آخر، طالما أن الانتقال سيكون خارج إنجلترا، من أجل تسهيل رحيل لاعب قدم الكثير للنادي.

فيما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" العالمية أنه يُعتقد أن نادي الكويت قدم عرضًا مميزًا لـ سام مرسي ولأسرته، وهو ما شجع اللاعب على قبوله.

وكانت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية ذكرت -في وقت سابق- أن سام مرسي حصل على الضوء الأخضر من إدارة إيبسويتش تاون على الانتقال لنادي الكويت الكويتي في صفقة مجانية على الرغم أن العقد المبرم بين الطرفين ينتهي بنهاية الصيف القادم، وذلك تقديرًا لما قدمه من أداء مميز ودور قيادي داخل غرفة الملابس منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صيف 2021.

وأوضحت الشبكة البريطانية، أن سام مرسي صاحب الـ 33 عامًا يرغب في خوض تجربة الاحتراف بالدوري الكويتي، لا سيما وأن العرض الذي تلقاه من نادي الكويت من الناحية المادية، يعد بمثابة تغيير كبير لحياة اللاعب وعائلته.

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