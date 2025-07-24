الخميس 24 يوليو 2025
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رياضة

النصر السعودي يسعى لصفقة قوية من أتلتيكو مدريد

النصر السعودي
النصر السعودي

يرغب نادي النصر السعودي لإبرام صفقة قوية من أتلتيكو مدريد الإسباني، بحسب تقرير صحفي إسباني، اليوم الخميس.

النصر السعودي يستهدف مدير التفاوض في أتلتيكو مدريد 

فقد ذكرت صحيفة "إل كونفيدينسيال"، اليوم الخميس، أن النصر السعودي يفاوض الإسباني أوسكار مايو، مدير العمليات والتفاوض في "الروخي بلانكوس"، من أجل تولي منصب المدير التنفيذي.

ويرغب النادي السعودي في استكمال الهيكل الإداري خلال الفترة المقبلة، بعد تعيين البرتغالي خوسيه سيميدو رئيسًا تنفيذيًا، الأسبوع الماضي.

وعمل مايو لـ6 سنوات في رابطة الدوري الإسباني، كمدير لشؤون التسويق والعمليات، قبل الانتقال إلى أتلتيكو.

وارتبط اسما الناديين مؤخرًا بسبب المدافع السلوفاكي، ديفيد هانكو، الذي تعاقد معه الأتلتي قادمًا من فينورد الهولندي، أمس الأربعاء، بعد 24 ساعة من تراجع النصر عن ضمه.

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