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حوادث

التحريات تكشف ملابسات سقوط مصعد داخل برج سكني ببولاق الدكرور

سقوط مصعد، فيتو
سقوط مصعد، فيتو

كشفت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، ملابسات حادث سقوط مصعد داخل برج سكني في منطقة بولاق الدكرور، مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص، حيث تبين أن عطلا مفاجئا وراء سقوط المصعد من الطابق العاشر وتهشمه، ولا توجد شبهة جنائية في الواقعة.


سقوط مصعد ببولاق الدكرور

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسقوط مصعد بداخله 5 أشخاص داخل برج سكني بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور، وعلى الفور انتقل رجال الحماية المدنية والإنقاذ البري مدعومين بسيارات الإسعاف إلى المكان.

 

وتبين من خلال الفحص إصابة 5 أشخاص سقط بهم أسانسير العقار من الطابق العاشر، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.


وتحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.

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