دينا فؤاد ترفض الاحتفال بعيد ميلادها، وتؤكد: ظروف خاصة تمنعني

رفضت الفنانة دينا فؤاد الاحتفال بعيد ميلادها الـ 38، حيث تلقت العديد من التهاني عبر حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وحرص عدد كبير من متابعيها على الاحتفال بذكرى ميلادها، إلا أنها اعتذرت لهم، مؤكدة أنها لن تستطيع الاحتفال هذا العام لظروف خاصة تمنعها من ذلك، وأكدت دينا أنها سوف تحتفل به العام المقبل.

من جانب آخر، قالت الفنانة دينا فؤاد، إن التمثيل ليس مجرد مهنة بالنسبة لها، بل هو شغفها الحقيقي الذي لا ترى نفسها قادرة على النجاح في غيره، مؤكدة أن ابتعادها عن العمل الفني لفترة يشعرها بالموت البطيء، رغم ممارستها حياتها اليومية بشكل طبيعي.

دينا فؤاد: أشعر بألم في أوقات عدم العمل

وأضافت فؤاد، في حوارها مع والإعلامي خالد أبو بكر، والإعلامية راغدة شلهوب، ببرنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنها تعيش شعورًا مؤلمًا في الفترات التي لا تعمل فيها، حيث تشعر بأن الأيام تمر دون إنجاز.

دينا فؤاد: بحس إن عمري بيجري ومش بنجز حاجة

وتابعت دينا فؤاد: "أنا بنام وبصحى وبخرج وباكل وبقابل أصحابي وأهلي، بس بحس إني مش بعمل حاجة... بحس إني عمري بيجري وأنا مش بنجز".



جدير بالذكر أن دينا فؤاد ولدت بمدينة المنصورة في 25 يوليو عام 1987، وعملت في بداية حياتها كمقدمة برامج في عدد من القنوات الفضائية، قبل ان تتجه للتمثيل، حيث شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، وتعرف عليها الجمهور من خلال دورها في فيلم “حلم العمر” مع حمادة هلال.

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