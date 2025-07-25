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حوادث

حبس 82 شخصا بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة في أسيوط

حبس متهمين، فيتو
حبس متهمين، فيتو

أمرت النيابة العامة بحبس 82 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة حيازة مواد مخدرة وأسلحة نارية قبل ترويجها علي عملائهم في محافظة أسيوط.

 

حملة أمنية على تجار المخدرات بأسيوط

كان قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسيوط، قد شن حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

 

وأسفرت الجهود عن ضبط  18 قضية مواد مخدرة، بحوزة 19 متهمًا (بينهم 8 لهم معلومات جنائية)، حيث تم ضبط أكثر من 5 كيلو من مخدر الحشيش، وأكثر من 2 كيلو من مخدر الشابو، وكميات من الهيروين والأقراص المخدرة.

 

كما أسفرت الحملة عن ضبط 66 قطعة سلاح ناري غير مرخصة (9 بنادق آلية، 11 بندقية خرطوش، و46 فرد خرطوش) بحوزة 63 متهمًا (منهم 18 مسجلين جنائيًا)، وتنفيذ 1025 حكمًا قضائيًّا متنوعًا..

 

وتحرر محضر لكل واقعة وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.

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