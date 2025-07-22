مديرية أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم

نظمت مديرية أمن أسيوط بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بالوزارة، حملة للتبرع بالدم.

وشارك في الحملة عدد من رجال الشرطة من مختلف الإدارات بالمديرية، إيمانًا منهم بأهمية العمل الإنساني والتكافل الاجتماعي، ودعمًا لجهود المستشفيات في توفير أكياس الدم للمحتاجين من المرضى والمصابين.

أمن أسيوط تنظم حملة للتبرع بالدم

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وتقديرهم لجميع المتبرعين، مؤكدين أن مثل هذه المبادرات تساهم بشكل مباشر في إنقاذ الأرواح وتعزيز الروح الوطنية والتكافلية بين أبناء المجتمع، وفي إطار الدور المجتمعي والإنساني المتواصل الذي تقوم به وزارة الداخلية، وتفعيلًا للمبادرات الهادفة إلى دعم المجتمع.

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