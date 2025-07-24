نونيز مهاجم ليفربول معروض على الهلال السعودي

كشفت صحيفة اليوم السعودية، الخميس، أن داروين نونيز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، معروض على الهلال السعودي في الوقت الحالي، للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة مسئولي النادي في التدعيم خلال الفترة المقبلة.

نونيز معروض على الهلال مثل صفقة نيمار

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن "داروين نونيز معروض في الوقت الحالي، على نادي الهلال السعودي، للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثل صفقة نيمار جونيور بالمثل".

وتابع: "فكرة التعاقد مع داروين نونيز، سيكون الأهم فيها، هو الحصول على موافقة سيميوني إنزاجي لاعب الفريق، وفي حالة موافقته سيتم التعاقد معه".

ويبحث مسئولو الهلال، تدعيم مركز المهاجم بصفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناءً على رغبة من جانب سيميوني إنزاجي، للتواجد في معسكر الفريق القادم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.