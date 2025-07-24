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رياضة

نونيز مهاجم ليفربول معروض على الهلال السعودي

نونيز، فيتو
نونيز، فيتو

كشفت صحيفة اليوم السعودية، الخميس، أن داروين نونيز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، معروض على الهلال السعودي في الوقت الحالي، للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، في ظل رغبة مسئولي النادي في التدعيم خلال الفترة المقبلة.

نونيز معروض على الهلال مثل صفقة نيمار

ووفقا لما ذكرته الصحيفة، فإن "داروين نونيز معروض في الوقت الحالي، على نادي الهلال السعودي، للانتقال لصفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، مشيرا إلى أن هذا الأمر مثل صفقة نيمار جونيور بالمثل".

وتابع: "فكرة التعاقد مع داروين نونيز، سيكون الأهم فيها، هو الحصول على موافقة سيميوني إنزاجي لاعب الفريق، وفي حالة موافقته سيتم التعاقد معه".

ويبحث مسئولو الهلال، تدعيم مركز المهاجم بصفقة جديدة خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بناءً على رغبة من جانب سيميوني إنزاجي، للتواجد في معسكر الفريق القادم.

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