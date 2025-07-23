أسعار سيارات GAC GS4 MAX خلال شهر يوليو

أعلن الوكيل الحصري لعلامة GAC في مصر، تنظيم فعالية تجربة قيادة استثنائية لأحدث طرازاتها، GAC GS4 MAX، التي تم إطلاقها مؤخرًا في السوق المصرية وحظيت بقبول واسع.



تجربة قيادة GAC GS4 MAX واكتشاف أدائها القوي، وثباتها على الطريق، وتقنياتها التكنولوجية المبتكرة، بالإضافة إلى تجهيزات الأمان المتكاملة والتصميم الجذاب الذي يجمع بين الفخامة والرفاهية والرحابة. يمكن لكل العملاء الراغبين في خوض هذه التجربة المميزة تسجيل طلب القيادة عبر الموقع الإلكتروني www.gacmotoreg.com



GAC GS4

تُعد GAC GS4 MAX من السيارات العائلية الأكثر تميزًا في السوق المصرية. تتميز السيارة بمساحة داخلية "قصوى" تتسع لخمسة أشخاص بشكل مريح، مع مساحة أرجل خلفية واسعة وصندوق أمتعة بسعة 638 لترًا يمكن زيادتها إلى 1586 لترًا عند طي المقاعد الخلفية، بالإضافة إلى سقف بانورامي ثابت يعزز الشعور بالاتساع والإضاءة.





وتعتمد GAC GS4 MAX على محرك T GDI متطور بسعة 1500 سي سي، يولد قوة 174 حصانًا وعزم دوران 270 نيوتن متر، مما يوفر تسارعًا من 0 إلى 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية فقط.

ويقترن هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي ذو 7 سرعات (7WDCT) يُعد من أفضل 10 نواقل حركة عالميًا. وعلى الرغم من الأداء القوي، تتميز السيارة بكفاءة عالية في استهلاك الوقود تبلغ 6.8 لتر لكل 100 كيلومتر. مما يجعلها تجمع بين القوة الاقتصادية وقوة الاداء.



ولضمان أقصى درجات الأمان، تأتى GAC GS4 Max بنظام حماية شامل يشمل 8 وسائد هوائية، بالإضافة إلى أنظمة مساعدة القيادة المتقدمة من المستوى الثاني (L2) مثل مثبت السرعة التكيفي (ACC)، والتحذير من الاصطدام الأمامي (FCW)، والفرملة التلقائية في حالات الطوارئ (AEB)، ومساعدة الحفاظ على المسار (LDW + LKA)، والتحكم المتكامل في القيادة (TJA/ICA).



تصميم يجمع بين العصرية والرفاهية والتكنولوجيا المتطورة



تتألق GAC GS4 MAX بتصميم خارجي رياضي جذاب مع مصابيح LED أمامية وخلفية ومقابض أبواب كهربائية مخفية وعجلات رياضية بقياس 19 بوصة. أما المقصورة الداخلية فقد صُممت لتوفير أقصى درجات الراحة والفخامة، بمقاعد أمامية مزودة بخاصية التدفئة، وفرش مقاعد جلد عالي الجودة، كما توفر السيارة أربعة أوضاع قيادة قابلة للتخصيص لتناسب مختلف الظروف.



وعلى صعيد التقنيات، تضم GAC GS4 MAX شاشة لمس متعددة الوظائف بحجم 10.1 بوصة، ولوحة عدادات رقمية LCD بحجم 7 بوصات، ودعمًا كاملًا لـ Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى الشحن اللاسلكي للهاتف المحمول مع نظام تبريد مدمج.



تتوفر GAC GS4 MAX بفئة واحدة "Premium" بسعر تنافسي يبلغ مليون و440 ألف جنيه.



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