الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أمريكا تلغي مشاريع خضراء بقيمة 22 مليار دولار

أمريكا تلغي مشاريع
أمريكا تلغي مشاريع خضراء

قلصت شركات استثماراتها في مشاريع الطاقة النظيفة بأكثر من 22 مليار دولار خلال النصف الأول من هذا العام قبل توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون ضريبي يلغي الإعفاءات الضريبية الخضراء التي أقرها سلفه جو بايدن بحسب الشرق بلومبرج.

17% من المشاريع الخضراء

يمثل ذلك حوالي 17% من المشاريع الخضراء التي أُعلن عنها منذ بداية عام 2022 والبالغة قيمتها 133 مليار دولار، والتي يقع العديد منها في ولايات يقودها الجمهوريون، وفقًا لمنظمة "E2" البحثية التي تدافع عن السياسات البيئية.

إلغاء مشاريع للبطاريات والمركبات الكهربائية
في يونيو وحده، تم إلغاء مشاريع بقيمة 6.7 مليار دولار تقريبًا، مما أثر على خمسة مصانع للبطاريات والتخزين والمركبات الكهربائية في كولورادو وإنديانا وميشيغان، وفقًا لما ذكرته المنظمة.

وقد أدت هذه التخفيضات إلى فقدان أكثر من 5000 وظيفة، مما زاد إجمالي عدد المشاريع المهجورة هذا العام إلى 16500 وظيفة.

أقر الكونجرس مشروع قانون ضريبي في وقت سابق من هذا الشهر يُلغي تدريجيًا الحوافز لإنتاج الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى المركبات الكهربائية، قبل سنوات من انتهاء صلاحيتها.

كان الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وقّع قانونًا للمناخ في عام 2022، خصّص مئات المليارات من الدولارات كحوافز لمشاريع الطاقة الخضراء والتصنيع.

وأفادت منظمة "E2" البحثية أن أحد المشاريع التي أُلغيت في يونيو كان خطة بقيمة 4.3 مليار دولار من شركة "جنرال موتورز" لتوسيع أحد مصانعها في ميشيغان لإنتاج شاحنات "بيك أب" كهربائية جديدة.

وفي المجمل، خُفّض عدد المشاريع البالغ 58 مشروعًا بقيمة تُقارب 25 مليار دولار منذ عام 2023، ومعظمها هذا العام، وفقًا للمنظمة البحثية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مشاريع خضراء أمريكا دولار ترامب دونالد ترامب مشاريع الطاقة النظيفة الاعفاءات الضريبيه

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

بمساعدة والدتها، القبض على سيدة ألقت رضيعها بجوار صندوق قمامة بالإسكندرية (فيديو)

أول ظهور لـ أنغام في المستشفى بعد تعرضها لأزمة صحية

حقيقة توقف عمليات السحب النقدي لعملاء فوري من ماكينات بنك مصر

الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس..عيار 21 وصل لهذا المستوى

آخر تطورات واقعة أطفال دلجا، النيابة تأمر بدفن جثث الأشقاء الثلاثة عقب تشريحهم

وفاة المصارع الشهير هالك هوجان بعد تعرضه لسكتة قلبية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

أسعار السكر في السوق المحلية اليوم

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما معنى «وإذا العشار عطلت»؟ الشيخ محمد سيد طنطاوي يوضح

ما حكم الحلف على كتاب الله بالكذب، وهل له كفارة؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الجامعة في المنام وعلاقتها بتحقيق التفوق والنجاح

المزيد
الجريدة الرسمية