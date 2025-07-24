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رياضة

نيوكاسل الإنجليزي يحدد بديل ألكسندر إيزاك

سيسكو، فيتو
سيسكو، فيتو

بات نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قريبا من العثور على بديل للمهاجم الدولي السويدي ألكسندر إيزاك هداف الفريق، الذي يرتبط بمغادرة النادي الإنجليزي هذا الصيف.

وذكرت مجموعة تقارير أن إيزاك أبدى رغبته لإدارة نيوكاسل، في خوض تحديات جديدة خارج الماكبايس، وسط أنباء تربطه بانضمام محتمل إلى ليفربول.

سيسكو بديل محتمل لـ إيزاك في نيوكاسل

وقال فابريزيو رومانو خبير الميركاتو، عبر حسابه بموقع إكس "يُفهم أن نيوكاسل مهتم بوضع السلوفيني بنيامين سيسكو مهاجم لايبزيج، والنادي مطلع على تكاليف الصفقة".

وشدد رومانو على أن النادي الإنجليزي يعمل على صفقات متعددة، بما في ذلك ويسا من برينتفورد.

وأوضحت تقارير صحيفة أن نيوكاسل يطلب الحصول على 150 مليون يورو، من أجل السماح برحيل إيزاك.

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