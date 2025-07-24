الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

نتنياهو يعلن إصابة عدد من جنود الاحتلال في قطاع غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال مؤتمر صحفي اليوم الخميس،  أن عددا من جنود جيش الاحتلال الإسرائيلي أُصيبوا في قطاع غزة جراء استهدافهم بسلاح مضاد للدروع، دون أن يحدد عدد الإصابات أو ظروفها.

نتنياهو: إصابة عدد من جنودنا بسلاح الدروع في قطاع غزة

ووقال نتنياهو في كلمته: إن حكومته عازمة على تحقيق جميع أهداف الحرب في قطاع غزة، مشددا على أن استعادة جميع الرهائن المحتجزين لدى حماس تمثل أولوية قصوى بالنسبة لإسرائيل.

ووصف نتنياهو الحملة التي شنتها إسرائيل مؤخرا ضد إيران بأنها "الأكثر نجاحا في تاريخ إسرائيل"، دون تقديم تفاصيل إضافية عن طبيعة هذه الحملة أو توقيتها.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكثر من 9 أشهر، وسط انتقادات داخلية ودولية متزايدة لأداء حكومته في إدارة الحرب وتداعياتها على الجبهات المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة جيش الإحتلال الإسرائيلي نتنياهو

مواد متعلقة

إعلام إسرائيلي: جيش الاحتلال يستعد لتوسيع عملياته بغزة بعد تلقي رد حماس

جيش الاحتلال الإسرائيلي: إصابة 8 جنود في عملية الدهس بكفار يونا

الأكثر قراءة

تنسيق الكليات 2025 علمي علوم بالنسب المئوية

تراجع سعر جرام الذهب مساء اليوم الخميس..عيار 21 وصل لهذا المستوى

كارثة في الأرز، تدمير شتلات نادرة بمليارات الجنيهات، ورئيس المشروع: مصر تفقد ثروتها القومية

الأرصاد الجوية تحذر: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد وهذا موعد ذروتها

آخر تطورات واقعة أطفال دلجا، النيابة تأمر بدفن جثث الأشقاء الثلاثة عقب تشريحهم

وفاة المصارع الشهير هالك هوجان بعد تعرضه لسكتة قلبية

دار الإفتاء: السبت غرة شهر صفر لعام 1447 هجريًّا

الحد الأدنى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الأسمنت اليوم الخميس 24-7-2025 في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم الخميس

انخفاض الأبيض والأحمر، أسعار كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

المحكمة تكشف أسباب حكمها على المتهمين بالتسبب في انفجار خط غاز الواحات (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الحلف على كتاب الله بالكذب، وهل له كفارة؟ الإفتاء ترد

تفسير رؤية الجامعة في المنام وعلاقتها بتحقيق التفوق والنجاح

هل العقيقة سنة أم فرض؟ أمين الفتوى يوضح

المزيد
الجريدة الرسمية
ads