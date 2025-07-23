بعد تورطه في قضية تهريب حشيش، نجم آرسنال السابق يعود لكرة القدم

كشفت صحيفة "فان بينتر" البريطانية أن المهاجم السابق لآرسنال، جاي إيمانويل-توماس، وقع لفريق توتون، وهو نادٍ غير محترف، وذلك بعد الإفراج عنه بكفالة من السجن.

عودة من السجن

وقضى توماس عشرة أشهر من عقوبة بلغت أربعة أعوام، بعد إدانته بدوره في عملية تهريب حشيش بقيمة 600 ألف جنيه إسترليني، حيث اعتقل اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا في سبتمبر 2024 بعد أن ضبطت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة 60 كيلوجرام من الحشيش في مطار ستانستيد.

لاعب آرسنال السابق، فيتو

وأقر توماس بذنبه في تهمة التهرب الاحتيالي من حظر استيراد الحشيش، بعد أن قامت امرأتان جندهما بتهريب المخدرات.

وحاول اللاعب الإنجليزي العودة إلى نادي جرينوك مورتون الاسكتلندي الذي أقاله عقب اعتقاله، حيث نشر اعتذار عبر وسائل التواصل الاجتماعي قال فيه: "أعتذر لكل المنتسبين لنادي جرينوك مورتون، خذلتكم بشدة، أتمنى أن تسامحوني".

قبل أن يعود ويوقع لفريق توتون أحد أندية الهواة.

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