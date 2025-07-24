الخميس 24 يوليو 2025
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خارج الحدود

الرئيس الإيراني يلمح لنقل العاصمة طهران بسبب أزمة المياه

الرئيس الإيراني
الرئيس الإيراني

أعلن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الخميس، أن طهران تواجه أزمة نقص مياه حادة، لدرجة أن سكانها البالغ عددهم 15 مليون نسمة، قد يضطرون للانتقال منها.

الرئيس الإيراني يلمح لنقل العاصمة طهران بسبب أزمة المياه 

ومن جانبها، نقلت صحيفة "عصر إيران"، عن الرئيس مسعود بزشكيان قوله: إن "الوضع خطير، ولم يعد لدى طهران بالفعل أي مياه"، وأضاف أنه لا يمكن استبعاد نقل العاصمة كحل طارئ.

وأوضح الرئيس الإيراني، أن الجفاف الذي استمر لأعوام هو أحد أسباب الأزمة الحالية، لكنه انتقد سياسة الحكومة السابقة، الذي قال إنها تجاهلت المشكلة.

وتواجه إيران أزمة مياه في أكثر من 20 محافظة من محافظاتها الـ31.

وفي السياق ذاته ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، أن أحد أكبر خزانات المياه قد يجف بصورة كاملة، خلال الأسابيع الأربعة المقبلة.

وانخفضت مستويات المياه لأقل من 10% في سبعة خزانات بأنحاء البلاد، كما أصبح 80% من الخزانات في أنحاء البلاد شبه فارغة.

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الرئيس الإيراني طهران مسعود بزشكيان إيران

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