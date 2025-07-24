رحيم سترلينج مطلوب من عملاق الكرة الإيطالية

يسعى نادي نابولي إلى تعزيز صفوفه بعنصر في مركز الجناح، ووجه أنظاره حاليا إلى رحيم سترلينج، لاعب فريق تشيلسي، بحسب تقارير صحفية.

نابولي يدرس التعاقد مع رحيم سترلينج

فقد أفادت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية، اليوم الخميس، بأن نابولي يدرس إمكانية ضم سترلينج، المنبوذ في تشيلسي، حيث يمكنه اللعب في مختلف الأدوار الهجومية، مما يجعله إضافة قيمة لفريق المدرب أنطونيو كونتي.

ويمتلك رحيم سترلينج عقدا مع تشيلسي حتى صيف 2027، وقد لعب الموسم الماضي معارا لنادي آرسنال، لكنه بدأ أساسيا في 13 مباراة فقط بجميع المسابقات، وخاض إجمالا 28 لقاء.

وساهم الجناح الإنجليزي في تسجيل 6 أهداف بقميص الجانرز، حيث أحرز هدفا وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وقد يكون سترلينج بديل السويسري دان ندوي، جناح بولونيا، حيث يجد نابولي صعوبة، حتى الآن، في التوصل إلى اتفاق مع ناديه على ضمه.

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