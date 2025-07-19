قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، التخلص من لاعبه الدولي في منتخب إنجلترا، رحيم سترلينج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، حدد تشيلسي السعر المطلوب مقابل التخلي عن سترلينج هذا الصيف.

تشيلسي يحدد 20 مليون إسترليني لبيع رحيم سترلينج

وذكرت الصحيفة أن تشيلسي حدد 20 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل سترلينج.

وعلى الرغم من قيمة اللاعب التي تبدو في متناول كل أندية البريميرليج، إلا أنه المتوقع أن يشكل راتبه البالغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مشكلة كبرى.

وأضافت الصحيفة: "عدد قليل من الأندية التي تستطيع تحمل راتب سترلينج، لذا يبدو من المرجح أن يخفض راتبه الأسبوعي إذا أراد الرحيل لنادٍ آخر".

سترلينج يرفض الدوري السعودي والأمريكي

ولا يبدو أن سترلينج مهتم باللعب في السعودية أو الدوري الأمريكي، حيث يرغب في البقاء في البريميرليج وتحديدًا في لندن حيث تقيم عائلته كما يلعب ابنه مع أكاديمية آرسنال.

جدير بالذكر أن سترلينج كان قد انضم إلى آرسنال على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لكنه سجل هدفًا وحيدًا في 28 مباراة بجميع المسابقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.