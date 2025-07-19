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رياضة

تشيلسي يحدد 20 مليون إسترليني لبيع رحيم سترلينج

رحيم سترلينج، فيتو
رحيم سترلينج، فيتو

قرر نادي تشيلسي الإنجليزي، التخلص من لاعبه الدولي في منتخب إنجلترا، رحيم سترلينج، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وبحسب صحيفة "مترو" البريطانية، حدد تشيلسي السعر المطلوب مقابل التخلي عن سترلينج هذا الصيف.

تشيلسي يحدد 20 مليون إسترليني لبيع رحيم سترلينج 

وذكرت الصحيفة أن تشيلسي حدد 20 مليون جنيه إسترليني للموافقة على رحيل سترلينج.

وعلى الرغم من قيمة اللاعب التي تبدو في متناول كل أندية البريميرليج، إلا أنه المتوقع أن يشكل راتبه البالغ 325 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مشكلة كبرى.

وأضافت الصحيفة: "عدد قليل من الأندية التي تستطيع تحمل راتب سترلينج، لذا يبدو من المرجح أن يخفض راتبه الأسبوعي إذا أراد الرحيل لنادٍ آخر".

سترلينج يرفض الدوري السعودي والأمريكي

ولا يبدو أن سترلينج مهتم باللعب في السعودية أو الدوري الأمريكي، حيث يرغب في البقاء في البريميرليج وتحديدًا في لندن حيث تقيم عائلته كما يلعب ابنه مع أكاديمية آرسنال.

جدير بالذكر أن سترلينج كان قد انضم إلى آرسنال على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، لكنه سجل هدفًا وحيدًا في 28 مباراة بجميع المسابقات.

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