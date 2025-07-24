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رياضة

مطلوب في الهلال السعودي، غياب إيزاك عن رحلة نيوكاسل الآسيوية

إيزاك
إيزاك

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، عن غياب مهاجمه الدولي السويدي ألكسندر إيزاك عن رحلة الفريق الآسيوية إلى سنغافورة لخوض معسكر إعداد الموسم الجديد.

غياب إيزاك 

وقال النادي عبر موقعه الرسمي: لم يسافر ألكسندر إيزاك مع نيوكاسل إلى سنغافورة ضمن معسكر الفريق. 

وأوضح  النادي أن اللاعب يعاني من إصابة طفيفة في الفخذ على الرغم من أن نتائج الفحوصات والأشعات التي أجراها كانت طبيعية. 

 يأتي ذلك في ظل اهتمام نادي الهلال السعودي بالتعاقد مع إيزاك  لقيادة خط هجوم الزعيم في الموسم المقبل ولكن دون التوصل لاتفاق رسمي.

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