وزير الإسكان يتفقد مشروع توسعات محطة مياه شرب أشمنت ببني سويف

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، مشروع توسعات محطة مياه شرب أشمنت لخدمة بعض القرى بمركزي ببا وناصر، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري.

واطلع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف على الموقف التنفيذي للأعمال المدنية والميكانيكية بالمشروع، الذي يستهدف خدمة نحو 50 ألف نسمة، حيث تفقدا مكونات المحطة التي تشمل: طلمبات المياه العكرة - بئر التوزيع – المروقات – المرشحات - طلمبات الغسيل لمرشحات - الخزان الأرضي - طلمبات المياه المرشحة - مهمات الكلور - المولد - مبنى المحولات - بيارة تجميع الروبة - أحواض تركيز الروبة - مبنى التجفيف الميكانيكي - عنبر طلمبات الروبة المركزة.

تابع وزير الإسكان خلال الجولة، موقف أعمال الصيانة بالمحطة القائمة، موجهًا بالانتهاء من كافة تلك الأعمال بالتزامن مع الانتهاء من التوسعات الجارية بها للاستفادة من كامل طاقة المحطة، مشددا على التنسيق الدائم بشأن أعمال الصيانة بمختلف المحطات.

جاء ذلك، بحضور مسئولي وزارة الإسكان ومحافظة بني سويف، ونواب برلمان عن المحافظة، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة بني سويف، والشركات المنفذة.

تابع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، سير العمل والموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات التنموية المتنوعة بمدينة بني سويف الجديدة، وذلك بحضور مسئولي وزارة الإسكان، ومحافظة بني سويف، ورئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة.

واطلع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، على حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة حتى يونيو 2025، حيث أشار المهندس أحمد عبدالجابر رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إلى أنها وصلت إلى نحو 4 مليارات و675 مليون جنيه، بقطاعات الإسكان والمياه والصرف الصحي والطرق والكهرباء والاتصالات والزراعة، والخدمات بالمدينة، حيث وصل إجمالي الاستثمارات بعد عام 2014 إلى ضعف ما تم إنفاقه قبل هذا العام، كما تم الاطلاع على ما تم تنفيذه من مشروعات بالمدينة حتى يونيو 2025.

وتابع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، موقف تنفيذ الوحدات السكنية الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بعدد 84 عمارة بها 2016 وحدة سكنية لمحدودي الدخل، وكذا موقف وحدات متوسطي الدخل بعدد 6 عمارات بها 144 وحدة سكنية جاري تنفيذها ضمن المبادرة وموقف المرافق للمشروع، بجانب موقف مشروع "ديارنا" السكني بعدد 10 عمارات تضم 260 وحدة سكنية كمرحلة أولى.

كما تابع وزير الإسكان ومحافظ بني سويف، مشروعات البنية الأساسية والتي تشمل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وقطاعات الطرق والكهرباء والاتصالات والزراعة والخدمات التي تم وجارٍ تنفيذها أو طرحها للتنفيذ بالمدينة، بجانب قطاع الصناعة بالمدينة.

وفي هذا الإطار، وجه المهندس شريف الشربيني، بدفع العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها وتكثيف المتابعة الميدانية للمشروعات بمدينة بني سويف الجديدة، ووضع برامج زمنية لكافة أعمال المرافق، مشددًا على ضرورة استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، وموجها بإعداد تقرير بكافة تلك الفرص الاستثمارية الموجودة لتعظيم الاستفادة منها، بجانب عرض شامل لمنظومة الصرف الصحي.

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