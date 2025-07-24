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رياضة

أوتافيو يحدد وجهته الجديدة بعد خروجه من حسابات النصر السعودي

أوتافيو، فيتو
أوتافيو، فيتو

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الخميس، عن موقف الدولي البرتغالي أوتافيو لاعب النصر السعودي، بعد الرحيل المنتظر عن فريقه هذا الصيف.

ويواجه أوتافيو مستقبلًا يكتنفه الغموض، في ظل خروجه من حسابات مواطنه جورجي جيسوس المدير الفني الجديد للفريق، بينما تظهر أكثر من وجهة محتملة لصانع الألعاب النصراوي.

 

القادسية السعودي يقترب من ضم أوتافيو

وبحسب صحيفة "اليوم" السعودية فإن القادسية اقترب من إعلان اتفاقه الرسمي على ضم أوتافيو، وأن النجم البرتغالي استقر على وجهته المُقبلة.

وكان اللاعب صاحب الـ 30 عاما محل اهتمام أكثر من نادٍ من بينها الأهلي، وكذلك الدرعية في دوري روشن، بالإضافة إلى إمكانية العودة إلى أوروبا.

 

أرقام أوتافيو مع النصر السعودي

ولعب أوتافيو 84 مباراة بقميص النصر، سجل خلالها 12 هدفا وصنع 16، لكنه على مستوى الموسم الماضي لم يسجل سوى هدفا وحيدا، بينما صنع 8 أهداف أخرى في 40 مشاركة.

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