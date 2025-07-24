الخميس 24 يوليو 2025
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سياسة

خبير عسكري: التصويت على فرض السيادة الإسرائيلية بالضفة الغربية مصيبة كبرى

لواء عادل العمدة،
لواء عادل العمدة، فيتو

قال اللواء عادل العمدة، مستشار أكاديمية ناصر العسكرية، إن تصويت الكنيست الإسرائيلي على اقتراح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن مصيبة كبرى في ظل الممارسات الإسرائيلية التي تسعى إلى تطبيق سياسة الأمر الواقع، خاصة وأن مفهوم الدولة في علم الاجتماع هي خمس عناصر أرض وشعب ونظام يحميهم وسيادة، وبالتالي ما تسعى إسرائيل إليه هو محاولة للالتفاف للانتقاص من فكرة السيادة الفلسطينية. 

 

تصويت الكنيست لفرض السيادة على الضفة الغربية هدفه الأساسي هو القضاء تماما على فكرة حل الدولتين 

 

وأكد في تصريح لفيتو أن تصويت الكنيست لفرض السيادة على الضفة الغربية هدفه الأساسي هو القضاء تماما على فكرة حل الدولتين وبالتالي هي تجتاح وتدمر وتقتل من تحقيق هذا الهدف والقضاء على القضية الفلسطينية بشكل كامل خاصة مع دعواتها للخروج الطوعي أو القسري هربا من القتل، وبالتالي تصبح القضية الفلسطينية إلى الاندثار.

 

المخططات الإسرائيلية مصيبة تستدعي سرعة التحرك الدولى

 

وواصل حديثه قائلا: المخططات الإسرائيلية مصيبة تستدعي سرعة التحرك الدولي للتصدي للتحديات والعقبات التي تضعها إسرائيل فى طريق وقف أعمال القتل ودخول المساعدات والوصول إلى حل الدولتين. 

 

يذكر أن "حزب الله اللبناني" أدان  تصويت الكنيست الإسرائيلي على اقتراح يدعو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وغور الأردن.

 

الطبيعة التوسعية للمشروع الإسرائيلي

واعتبر حزب الله في بيان اليوم الخميس، أن هذا القرار "يعكس الطبيعة التوسعية للمشروع الإسرائيلي الذي يتجاوز الاتفاقيات الدولية ويسعى لتصفية القضية الفلسطينية".

 

وأكد أن "ترك هذا الوحش المتفلت الذي ينهش بجسد الأمة، سيدفعه للتمادي أكثر وأكثر، وهو لن يقف عند ‏حدود الضفة أو القدس أو فلسطين بل ستشمل مخططاته كامل المنطقة، ولن يكون أحد بمنأى عن تلك ‏المشاريع الشيطانية، وليس ما يجري في لبنان وسوريا من خلال الاعتداءات المتواصلة والتوغلات ‏المستمرة واحتلال الأراضي، وكذلك العدوان على اليمن العزيز، إلا استكمالا لتلك المشاريع". ‏

 

 

المسئوليات التاريخية لمساندة الشعب الفلسطيني

 وأكد الحزب: "وقوفه الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني لِتحرير ‏أرضه، وهو الذي سيسقط بمقاومته وبِسواعد مجاهديه كل المخططات الصهيونية".

وحمل: "الدول العربية ‏والإسلامية وكل الشعوب الحرة وأحرار العالم، المسؤوليات التاريخية لمساندة الشعب الفلسطيني، والعمل ‏بكل قوة لإحباط هذه المخططات التي تستهدف الجميع". ‏

 

ووافق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية 71 نائبا من أصل 120 على مقترح يدعو إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن، في خطوة تعكس توجها لتثبيت السيادة الإسرائيلية على المناطق المحتلة، وجرت في الكنيست مناقشات تمهيدا للتصويت على هذا القرار الذي قدمه عدد من أعضاء الائتلاف الحاكم قبل بدء العطلة الصيفية.

خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل

وحظي المقترح بدعم كافة أحزاب الائتلاف الحاكم بالإضافة إلى حزب "إسرائيل بيتنا" المعارض، وأكد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين تأييده للمشروع معلنا نيته التصويت لصالحه، في حين دعا رئيس المجلس الإقليمي لمستوطنات بنيامين، يسرائيل غانتس، الحكومة إلى تنفيذ القرار وتحويله إلى واقع عملي، مشيرا إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يعد خطوة أساسية لتعزيز أمن إسرائيل.

 

 

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الكنيست الإسرائيلي الضفة الغربية قطاع غزة القضية الفلسطينية حل الدولتين

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