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خارج الحدود

إعلام إيراني: عقد مفاوضات بين طهران والترويكا الأوروبية غدا في إسطنبول

المفاوضات الإيرانية
المفاوضات الإيرانية الأوروبية، فيتو

ذكرت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الخميس، أن المفاوضات بين طهران والترويكا الأوروبية ستعقد غدا بقنصلية طهران في إسطنبول.

المحادثات بين طهران والترويكا الأوروبية 

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي، إن إيران ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، وألمانيا، وبریطانیا) تجتمع يوم غد الجمعة، على مستوى نواب وزراء الخارجية في العاصمة الترکية، إسطنبول.

ونقلت وكالة الطلبة الإيرانية، عن هيئة الإذاعة والتلفزیون الإيرانية عن بقائي أن النائب السیاسي لوزیر الخارجية الإيراني، مجيد تخت روانجي، ونائب الشؤون الدولیة لوزیر الخارجية، کاظم غریب آبادي، يرأسان وفد بلادهما، في إسطنبول.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام إيرانية، إن طهران استجابت لطلب الدول الأوروبية، بعقد جولة جديدة من المحادثات مع ممثلي الترويكا الأوروبية.

وتجرى المحادثات الإيرانية الأوروبية  في إطار منفصل عن المحادثات غير المباشرة التي جمعت طهران، وواشنطن في الأشهر القليلة الماضية.

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طهران الترويكا الأوروبية أسطنبول فرنسا إيران

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