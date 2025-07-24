بعد واقعة تأخر قطار تلا بسبب اختفاء الكمسري.. الفصل من الخدمة أو الخصم من الراتب أبرز العقوبات.. وركاب القطار يحق لهم استرداد التذاكر

فتحت واقعة قطار تلا التي شهدت تأخر تحرك القطار من محطة تلا لأكثر من ساعة بسبب اختفاء الكمسري الباب أمام العقوبات التي يمكن توقيعها على مشرف القطار أو الكمسري بالإضافة إلى حقوق الركاب.

تفاصيل الواقعة

أثناء تواجد القطار بمحطة تلا بالمنوفية انتظر قائد القطار أي السائق، إشارة المشرف (الكمسري) لبدء التحرك ولكن الإشارة لم تأتِ والكمسري لم يظهر.

انتظر قائد القطار بالمحطة ومع زيادة الانتظار بدأ الركاب يتساءلون عن السبب، الأمر الذي دفع الركاب للاستعانة بالشرطة ومحاولة التأثير على السائق الذي رفض التحرك نهائيا حتى ظهور الكمسري، وزاد الانتظار ليصل لأكثر من نصف ساعة حتى قام ناظر المحطة بتعيين كمسري للقطار للتحرك وتم تحرير مذكرة بالواقعة شملت موعد وصول القطار وظروف الواقعة.

العقوبات المتوقعة على الكمسري

تأخر الكمسري عن القطار في حالة عدم وجود سبب قهري، يعرضه لعقوبات تتراوح بين الخصم من الراتب والإيقاف عن العمل، وقد تصل إلى الفصل من الخدمة، بالإضافة إلى المساءلة القانونية في بعض الحالات.

لتوضيح ذلك:

عقوبات تأديبية:

قد يتعرض الكمسري لتوقيع جزاءات تأديبية، مثل الخصم من الراتب، أو الإيقاف عن العمل لمدة محددة، أو حتى الفصل من الخدمة، وذلك بناءً على اللوائح الداخلية لهيئة السكة الحديدية والظروف المحيطة بالتأخير.

المساءلة القانونية

في بعض الحالات، قد يتعرض الكمسري للمساءلة القانونية إذا كان تأخيره ناتجًا عن إهمال أو تعمد، مما قد يعرضه لعقوبات إضافية.

تأثير تأخير القطارات:

يعاقب الكمسري على تأخير القطار، سواء كان ذلك التأخير بسبب إهماله أو عدم انضباطه، حيث يؤثر ذلك على حركة القطارات وانتظامها ويعرض الركاب للمشاكل.

التجاوزات في حق الركاب:

بالإضافة إلى ذلك، قد يتعرض الكمسري لعقوبات إذا تجاوز في حق الركاب أثناء محاولته تحصيل قيمة التذاكر، سواء كان ذلك بالتهديد أو العنف أو أي تجاوز آخر.

حالات استثنائية

قد يكون هناك حالات استثنائية خارجة عن إرادة الكمسري، مثل الأعطال المفاجئة أو الأحوال الجوية السيئة، والتي قد تؤدي إلى تأخير القطارات، وفي هذه الحالات قد يتم التغاضي عن توقيع عقوبات في حالة عدم وجود إهمال من جانب الكمسري

إجراءات التشغيل

على صعيد آخر، تنص إجراءات التشغيل بالسكك الحديد على عدم السماح للقطار بالتحرك من المحطة إلا باكتمال طقم القطار وفي حالة تحرك القطار دون أحد أفراد الطقم وخاصة مشرف القطار يتم توقيع أقصى عقوبة على السائق.

وفى حالة عدم وجود السائق يتم تعيين سائق جديد للقطار من أقرب محطة أما في حالة عدم وجود الشرطة أو الكمسرى يتم تحرير مذكرة بالواقعة ويكون التحرك بناء على تعليمات التشغيل وبعد تعيين كمسرى للقطار لمباشرة الحقوق المالية للسكك الحديد.

تفاصيل واقعة قطار تلا

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أنه في ظل قيام الهيئة بمتابعة إجراءات الأمن والسلامة ومتابعة انتظام حركة القطارات على مستوى الشبكة تلاحظ أن قطار 123 ركاب القاهرة منوف طنطا أثناء توقفه بمحطة تلا الساعة 23.30 لمقابلة قطار 560 وحال قيام قطار 123 من محطة تلا تلاحظ لناظر المحطة عدم وجود مشرف القطار ويدعى كامل فتحي كامل أبو دهب الأمر الذي دفع ناظر المحطة على الفور بحجز القطار وتعيين مشرف قطار آخر وتسيلمه مهمات السلامة الخاصة بمسير حركة القطار، وتم استئناف مسير حركة القطارات دون حدوث أي إخلال في حركة القطارات على الخط.



وإيماء إلى تكليفات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لرئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم التستر على أي إهمال أو تقصير في أداء العمل والتصدي بكل حزم لعدم الانضباط في أداء المهام الموكلة لأي موظف وفي إطار منهج الشفافية والمصداقية التي تتبعها الهيئة في كافة ما يتعلق بها من أحداث فقد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنهاء خدمة مشرف القطار رقم 123 نتيجة إخلاله الجسيم بمهام وواجبات عمله ومجازاة جميع المستويات الإشرافية حتى مستوى الإدارة العليا نتيجة لعدم المتابعة الدقيقة لعناصر التشغيل التابعة لها.

كما أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر في بيانها أنه إيماء إلى ما نشر عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي بشأن عدم وجود مياه بدورات مياه قطار ٢٠١٥ المتجه من أسوان إلى القاهرة وفي ضوء تكليفات الفريق مهندس نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة بتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وعدم التهاون مع أي مقصر في خدمة جمهور الركاب وبعد التأكد من صحة الواقعة فقد قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إنهاء خدمة رئيس وردية شركة الخدمات المتكاملة المسئول عن تموين العربات بالمياه ويدعى إسلام محمد صالح وكذلك مجازاة جميع المستويات الإشرافية حتى مستوى الإدارة العليا لإهمالهم في متابعة الأعمال الموكلة لهم.

وقالت الهيئة إن التعليمات الصادرة لكافة العاملين بها ترتكز على التسابق لخدمة جمهور الركاب كما تؤكد الهيئة عدم التهاون في اتخاذ كافة الإجراءات الرادعة حيال أي تقصير أو تهاون في قواعد ولوائح التشغيل حفاظا على سلامة الركاب وانتظام العمل وتقديم خدمة متميزة للجمهور.

وأكدت وزارة النقل أن ما يتم تناوله عبر عدد من وسائل التواصل الاجتماعي من توجيه سهام النقد والتجريح لوزارة النقل ومحاولة البعض من التقليل من حجم الإنجازات والمشروعات التي تمت وجارٍ تنفيذها لخدمة جمهور الركاب لن تثني وزارة النقل عن الاستمرار في تطوير مرفق السكك الحديدية وتنفيذ كافة المشروعات العملاقة التي تخدم المواطنين وتقدم لهم أعلى مستويات الخدمة.

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