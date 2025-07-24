مانشستر يونايتد يصر على التعاقد مع مهاجم أستون فيلا

عاد نادي مانشستر يونايتد إلى الاتصال مع أستون فيلا بشأن إمكانية التعاقد مع المهاجم الدولي الإنجليزي أولي واتكينز، في ظل سعي المدرب روبين أموريم لتعزيز خط هجومه بعناصر جاهزة وقادرة على تقديم الإضافة الفورية.

وذكرت إذاعة "توك سبورت"، أنه ورغم عدم تقديم الشياطين الحمر لأي عرض رسمي حتى الآن، إلا أن إدارة النادي كثفت اتصالاتها في الأيام الأخيرة لجس نبض إدارة أستون فيلا حول إمكانية رحيل النجم الدولي، الذي يمتد عقده حتى عام 2028.

أستون فيلا يشترط 60 مليونا إسترلينيا لبيع أولي واتكينز

ويُعتقد أن أستون فيلا لن يتخلى عن لاعبه بأقل من 60 مليون جنيه إسترليني، وهو نفس المبلغ الذي تسبب في فشل انتقاله إلى آرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

واتكينز، البالغ من العمر 28 عامًا، يُعد من أكثر المهاجمين ثباتا في المستوى خلال السنوات الخمس الأخيرة، حيث سجل 87 هدفا بقميص أستون فيلا، منها 75 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز، بمعدل تهديفي يبلغ 15 هدفا في الموسم الواحد، وهو ما يميزه مقارنة بالثنائي الحالي في مانشستر يونايتد، الدنماركي راسموس هويولوند والهولندي جوشوا زيركزي، واللذين عانيا من تراجع واضح في الفعالية التهديفية الموسم الماضي.

وما يعزز من جاذبية اللاعب بالنسبة ليونايتد هو قدرته البدنية العالية وابتعاده عن الإصابات، إذ شارك في 184 مباراة من أصل 190 خاضها فيلا في البريميرليج منذ انضمامه، دون أن يتعرض لأي إصابة طويلة الأمد.

كما خاض جميع مباريات الموسم الماضي محليا وأوروبيا، بالإضافة إلى تمثيله لمنتخب إنجلترا.

ورغم أن النجم الإنجليزي يقترب من بلوغ عامه الثلاثين، ما يجعله خارج الإطار العمري الذي ينتهجه يونايتد في ظل سياسات السير جيم راتكليف الهادفة إلى ضم مواهب شابة، إلا أن المدرب روبن أموريم، الذي أنفق 127.5 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف على الثنائي ماثيوس كونيا وبرايان مبويمو، يسعى للتعاقد مع لاعبين جاهزين للمنافسة الفورية وتحقيق نتائج سريعة.

ويبدو أن إتمام الصفقة سيتوقف على قدرة النادي على بيع بعض الأسماء التي خرجت من حسابات أموريم، علمًا بأن النادي لم ينجح حتى الآن في تحصيل سوى 25 مليون جنيها من عمليات بيع محدودة.

رحيل واتكينز يؤثر على خط هجوم أستون فيلا

وتجدر الإشارة إلى أن واتكينز كان ضمن قائمة أهداف مانشستر يونايتد صيف 2023، قبل أن يتجه النادي حينها للتعاقد مع هويلوند مقابل 72 مليون جنيه، بسبب صغر سنه حينها (20 عامًا) ورغبة الإدارة في بناء مشروع طويل الأمد.

في المقابل، يدرك أستون فيلا أن رحيل واتكينز سيترك فراغا كبيرا في الخط الأمامي، لا سيما بعد بيع البديل جون دوران إلى النصر السعودي مقابل 65 مليون جنيه الشتاء الماضي، ما قد يُجبر النادي على الدخول في السوق سريعًا لإيجاد بديل مناسب.

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