مهاجم ريال مدريد يرفض عروض من الدوري الإنجليزي ويتمسك بالبقاء مع الملكي

تمسك جونزالو جارسيا، بالبقاء بين صفوف ريال مدريد في الموسم الجديد، رغم العروض الكثيرة التي وصلته بعد تألقه في كأس العالم للأندية الذي أقيم مؤخرا في أمريكا.

ويتفاوض ريال مدريد حاليا مع وكيل جونزالو جارسيا بشأن عقد جديد، والذي سيجعله لاعبا أساسيا في الفريق الأول بالموسم المقبل.

جونزالو جارسيا الأقرب للتشكيل الأساسي في ريال مدريد

ومن المقرر أن يظل جونزالو في مدريد الموسم المقبل، بل ومن المرجح أن يحجز مكانًا في التشكيلة الأساسية.

جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "آس" التي أكدت أن جارسيا رفض عدة عروض من أندية أوروبية، وأنه مصمم على المنافسة على مكانه تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو.

ريال مدريد يسعى لضم رودري

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن سعي ريال مدريد للتعاقد مع أحد نجوم مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت التقارير أن ريال مدريد مستعد لتقديم عرض بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني من أجل التعاقد مع متوسط ميدان مانشستر سيتي، الدولي الإسباني رودري الفائز بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2024.

وانتقل رودري الذي قضى موسمًا صعبًا عقب تعرضه لإصابة أبعدته عن الملاعب طوال فترات موسم 2024-2025، إلى سيتي قادمًا من أتلتيكو مدريد في عام 2019.

وتحصل نجم المنتخب الإسباني على جائزة الكرة الذهبية في عام 2024.

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