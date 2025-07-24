الائتلاف المصري لحقوق الإنسان ينفذ تدريبه التاسع استعدادا لانتخابات الشيوخ

نفذ الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية تدريبه التاسع لمتابعيه والثاني داخل محافظة سوهاج، التي تحتل " المرتبة الثانية" على مستوى الجمهورية في عدد المرشحين بعد القاهرة، والأولى بين محافظات الصعيد، والأكثر تنافسية في تمثيل القوى السياسية، والأكبر من حيث تمثيل المستقلين على مستوى الجنوب، والثالثة جمهوريًا في عدد المرشحين المستقلين.

ويأتي ذلك التدريب بالتعاون مع جمعية تواصل بساقلتة في إطار استعداداته لمتابعة انتخابات مجلس الشيوخ 2025.

تدريب متابعي انتخابات مجلس الشيوخ

وشهد التدريب الذي قام به الخبير الحقوقي طارق فراج حضور عدد من المتابعين الشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني، وركز على تأهيل المشاركين على قواعد وأسس المتابعة الانتخابية، وآليات رصد الانتهاكات، والتعامل مع اللجان الانتخابية، بما يتوافق مع المعايير الوطنية والدولية لضمان الشفافية والنزاهة.



الائتلاف المصري لحقوق الإنسان

ويأتي هذا التدريب ضمن سلسلة تدريبات يعقدها الائتلاف في عدد من المحافظات، بهدف تمكين المتابعين من أداء دورهم الرقابي بفعالية، ونشر ثقافة المشاركة الديمقراطية، ودعم المسار الانتخابي القائم على النزاهة وحقوق الإنسان.

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