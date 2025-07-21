الائتلاف المصري للتنمية ينظم ورشة تدريبية لمتابعي انتخابات الشيوخ بسوهاج

نظم الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية "تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بمحافظة سوهاج، دورة تدريبية لتأهيل متابعي المجتمع المدني المشاركين في متابعة العملية الانتخابية، في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وتنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2025.



تعزيز قدرات ممثلي منظمات المجتمع المدني

استهدفت الورشة تعزيز قدرات ممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة سوهاج، وتمكينهم من أداء دورهم في المتابعة الميدانية للانتخابات بما يعزز مناخ النزاهة والشفافية، ويدعم المشاركة الديمقراطية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.



قام بالتدريب طارق فراج الخبير الحقوقي، حيث أدار برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، مستندًا إلى مبادئ الحياد والاستقلالية، ومتوافقًا مع الإطار الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعي منظمات المجتمع المدني.

المبادئ الديمقراطية

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الأساسية، من بينها:المبادئ الديمقراطية والنظام الانتخابي المصري؛ دور منظمات المجتمع المدني في المتابعة الانتخابية؛ مراحل التصويت والفرز وآليات تعزيز النزاهة؛ طرق رصد المخالفات الانتخابية وإعداد التقارير؛المعايير القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بمتابعة الانتخابات؛

تدريب عملي ومحاكاة واقعية ليوم التصويت.



وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من التدريبات التي ينفذها الائتلاف في مختلف المحافظات بهدف إعداد كوادر مهنية قادرة على القيام بدورها الرقابي في أجواء من الحياد والالتزام القانوني، دعمًا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.