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سياسة

الائتلاف المصري للتنمية ينظم ورشة تدريبية لمتابعي انتخابات الشيوخ بسوهاج

دورة تدريبية لمجلس
دورة تدريبية لمجلس الشيوخ في سوهاج، فيتو

 نظم الائتلاف المصري للتنمية وحقوق الإنسان، بالتعاون مع جمعية "تمكين لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" بمحافظة سوهاج، دورة تدريبية لتأهيل متابعي المجتمع المدني المشاركين في متابعة العملية الانتخابية، في إطار الاستعدادات الجارية لانتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، وتنفيذًا لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 1 لسنة 2025. 


تعزيز قدرات ممثلي منظمات المجتمع المدني

 استهدفت الورشة تعزيز قدرات ممثلي منظمات المجتمع المدني بمحافظة سوهاج، وتمكينهم من أداء دورهم في المتابعة الميدانية للانتخابات بما يعزز مناخ النزاهة والشفافية، ويدعم المشاركة الديمقراطية وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.


قام بالتدريب طارق فراج الخبير الحقوقي، حيث أدار برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي، مستندًا إلى مبادئ الحياد والاستقلالية، ومتوافقًا مع الإطار الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعي منظمات المجتمع المدني.

 

المبادئ الديمقراطية

وتناولت الورشة عددًا من المحاور الأساسية، من بينها:المبادئ الديمقراطية والنظام الانتخابي المصري؛ دور منظمات المجتمع المدني في المتابعة الانتخابية؛ مراحل التصويت والفرز وآليات تعزيز النزاهة؛ طرق رصد المخالفات الانتخابية وإعداد التقارير؛المعايير القانونية الوطنية والدولية المتعلقة بمتابعة الانتخابات؛
تدريب عملي ومحاكاة واقعية ليوم التصويت.


وتأتي هذه الدورة التدريبية ضمن سلسلة من التدريبات التي ينفذها الائتلاف في مختلف المحافظات  بهدف إعداد كوادر مهنية قادرة على القيام بدورها الرقابي في أجواء من الحياد والالتزام القانوني، دعمًا لمسار التحول الديمقراطي في مصر.

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