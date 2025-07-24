مصدر بالزمالك يكشف كواليس مفاوضات ضم شادي ماهر

كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن دخول النادي في مفاوضات متقدمة مع وادي دجلة لضم الظهير الأيمن شادي ماهر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضح المصدر أن الزمالك قدّم عرضًا رسميًّا بقيمة 6 ملايين جنيه لضم اللاعب، في حين طلب نادي وادي دجلة الحصول على 10 ملايين جنيه للموافقة على إتمام الصفقة.

ويسعى الزمالك لتدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الجديد، خاصة في مركز الظهير الأيمن.

ومن المنتظر أن تستمر المفاوضات خلال الأيام المقبلة لمحاولة تقريب وجهات النظر بين الطرفين.

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